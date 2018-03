Những dịch vụ gửi tin nhắn bí mật sau đều miễn phí, sử dụng trực tuyến dễ dàng bằng trình duyệt web hoặc từ các thiết bị cầm tay, không cần đăng ký tài khoản trước khi sử dụng. Tuy nhiên, mỗi dịch vụ sẽ có một số thiết lập và ưu điểm khác nhau tùy nhu cầu của mỗi người dùng.

Oneshar.es

Với Oneshar.es, bạn chỉ việc gõ nội dung thông điệp vào khung "Enter a message that you want to encrypt". Sau đó, chọn thời gian tồn tại của thông điệp tại trường "Automatically self-destruct this message if not viewed in", được tính kể từ khi nhấn nút Create Link (tạo đường dẫn chứa thông điệp). Dịch vụ không cho bạn thiết lập thời gian tùy ý, mà chỉ có thể chọn trong các khoảng thời gian định sẵn, gồm: 30 phút, 60 phút, 2 tiếng, 4 tiếng, 8 tiếng, 1 ngày, 2 ngày hoặc 3 ngày.

Dịch vụ này sẽ cung cấp sẵn thời gian tồn tại thông điệp cho người dùng lựa chọn, tuy nhiên dịch vụ có giới hạn độ dài thông điệp là 1.000 ký tự, thiếu tùy chọn xóa thông điệp sau một số lần đọc.

Quickforget

Ngoài cách chỉ định thời gian thông điệp được tồn tại, Quickforget còn cho phép người dùng thiết lập xóa thông điệp sau một số lần đọc. Theo đó, số lần đọc được tính bằng số lần truy cập vào đường dẫn chứa thông tin và không phân biệt IP. Để khởi tạo thông điệp, hãy nhập nội dung vào khung "The secret is", rồi nhấn "Save my secret".

Đây là dịch vụ không giới hạn độ dài thông điệp, cho phép người dùng tùy chỉnh linh hoạt việc xóa thông điệp sau một khoảng thời gian hay số lần đã đọc.

Privnote

Trang web này cho phép tạo thông điệp để gửi đi và sẽ xóa ngay sau khi có người đọc được, đồng nghĩa nội dung đó chỉ có thể được đọc một lần duy nhất mà không có các thiết lập khác. Vì vậy, thông điệp được tạo tại đây mang tính bảo mật rất cao. Bên cạnh đó, người sử dụng còn có thể yêu cầu dịch vụ gửi thông báo đến email khi người nhận đã đọc, bằng cách đánh dấu vào "Notify me when this note gets read", nhập địa chỉ email vào ô "Your e-mail", nhập bí danh nhận diện cho thông điệp (dùng để phân biệt với những nội dung khác và dùng chung một email để nhận thông báo).

Privnote.com không giới hạn độ dài, mặc định xóa thông điệp sau một lần đọc nên tính bảo mật cao, song cũng dễ bị mất vĩnhh viễn nếu nội dung đó bị đọc trước khi đến tay người cần thật sự. Do vậy, người gửi cũng cần cẩn thận để gửi đúng người.

Lý Thành