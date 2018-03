Sau khi rời Apple, Steve Jobs đã tiếp tục sáng tạo nên máy tính NeXT. Đây là dòng máy tính có hình khối màu đen, giá 6.500 USD. Cấu hình của máy bao gồm vi xử lý Motorola 68030 tốc độ 25MHz và ổ quang từ 256MB. Đây được coi là hệ thống phần cứng "khủng" trong thời kỳ này nhưng lại có rất ít phần mềm có thể chạy được trên nó. Thế hệ thứ hai của dòng máy tính NeXT cũng không mấy khả quan hơn. Công ty sản xuất ra NeXT chỉ bán ra được 50.000 chiếc. Cuối cùng, hãng sản xuất buộc phải tập trung hơn vào phần mềm - "tiền thân" của Mac OS X trong hiện tại.