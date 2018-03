Haswell có bốn dòng chip bao gồm U và Y điện áp thấp dành cho ultrabook, M tầm trung và H mạnh mẽ cho máy để bàn.

Dòng vi xử lý mới của Intel mới được ra mắt vào đầu tháng này dựa trên nền tảng mang tên Haswell. Đây là dòng chip Core i thế hệ thứ 4 của hãng và vẫn sử dụng quy trình sản xuất 22 nm cùng bóng bán dẫn 3D giống dòng Ivy Bridge. Theo chu trình phát triển "Tich-Tock" của Intel (một năm thay đổi ít mới đến một năm thay đổi nhiều) thì Haswell nằm ở chu kỳ thay đổi nhiều.

Đáng chú ý khi những nâng cấp chủ yếu hỗ trợ cho các dòng máy tính siêu di động bởi liên quan nhiều đến thời lượng sử dụng pin cũng như hiệu năng đồ họa cho chip tích hợp. Dự kiến Haswell sẽ có mặt trên các dòng laptop mới bán ra từ tháng 7 năm nay.

Thời lượng sử dụng pin

Mức tiêu thụ điện năng tăng đáng kể trên chip mới.

Intel Core i thế hệ thứ 3 từng được quảng cáo cải thiện thời gian sử dụng pin và thiết kế mỏng nhưng chỉ tốt hơn 20% so với các máy tính Core i thế hệ 2 Sandy Bridge. Đến năm 2013, Intel tuyên bố chip Haswell tốt hơn tới 20 lần so với chip Sandy Bridge ở chế độ chờ. Thời gian xem video chuẩn HD cũng cao hơn 3 giờ so với dòng chip cũ. Thử nghiệm này tiến hành trên hai vi xử lý là Core i7-4650U thế hệ 4 và Core iy-3667U thế hệ 3.

Nhà sản xuất cũng cho biết khi máy tính ở trạng thái "ngủ", lượng pin tiêu thụ chỉ còn bằng một nửa so với thế hệ trước. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể gập máy tính và máy vẫn lưu trạng thái nghỉ trong tới 10 ngày khi gắn kèm pin dung lượng 50 Wh thường thấy trên ultrabook.

Intel cũng sử dụng quy trình sản xuất 22 nm cùng bóng bán dẫn 3D giống dòng Ivy Bridge cho thế hệ Haswell. Tuy nhiên, các kỹ sư đã tích hợp hệ thống quản lý điện năng với một loạt các điều chỉnh điện áp vào một bộ điều khiển duy nhất. Điều này giúp đoạn đường nối điện áp ngắn và nhanh hơn cho phép các chip làm việc hiệu quả khi cần thiết và tự hạ nhiệt khi không dùng. Các máy tính xách tay nhờ vậy cũng hoạt động lại từ chế độ nghỉ nhanh hơn.

Nếu như năm ngoái một chip điện áp thấp của Ivy Bridge có mức tiêu thụ điện năng là 20W thì giá trị này với dòng U năm nay của Haswell chỉ là 15W (với dòng U series).

Máy mỏng hơn

Thiết kế cho các dòng máy đều mỏng hơn.

Dòng vi xử lý mới tiêu thụ ít điện năng hơn nên nhờ thế cũng tỏa nhiệt ít hơn và không cần nhiều không gian để làm mát. Tuy nhiên, các máy được thiết kế mỏng hơn chưa chắc đã đi kèm mức giá cũng dễ chịu hơn. Theo Slashgear, các model siêu mỏng vẫn sẽ ở mức giá cao và hơn nữa hiệu suất hoạt động cũng chưa thể đáp ứng cho các công việc năng như chơi game hoặc chỉnh sửa video.

Theo công bố của Intel, độ mỏng của các máy sử dụng chip Haswell mới sẽ là từ 16-18 mm với dạng truyền thống. 18 đến 20 mm cho máy màn hình lật xoay. Với dạng tháo rời màn hình, độ mỏng là từ 17 đến 19 mm trong khi tablet sẽ chỉ từ 10 đến 12 mm.

Khả năng đồ họa

Thử nghiệm chơi một số game với chip đồ họa tích hợp.

Không chỉ tiết kiệm pin hơn, ưu điểm lớn tiếp theo của Haswell chính là khả năng đồ họa. Đi kèm với dòng chip xử lý mới, Intel cũng đưa vào dòng chip đồ họa với những cải thiện rõ rệt cũng như tiêu thụ mức điện năng chỉ là 15 W trên các mẫu ultrabook sử dụng chip Intel HD Graphics 5000.

Trong khi đó, các chip cao cấp Core i7-4558U tiêu thụ điện năng 28W sẽ đi kèm chip đồ họa Iris mới. Intel tuyên bố nó sẽ giúp chơi một số game "nặng" hiện nay nay ở cài đặt trung bình như 37 khung hình mỗi giây khi chơi trò Tomb Raider ở độ phân giải 1.366 x 768 pixel, 60 khung hình mỗi giây với Call of Duty: Modern Warfare 3 ở độ phân giải Full HD.

Cùng với hai dòng tiết kiệm điện năng U Series và Y Series cũng như dòng M Series cho tầm trung, Intel cũng giới thiệu dòng chip hiệu năng cao là H Series với mức tiêu thụ điện năng 47W đi kèm chip đồ họa Iris Pro. Khi đó, hiệu năng đồ họa có thể so sánh với một số dòng card đồ họa rời như Nvidia GT 650.

Ngoài chơi game, chip đồ họa tích hợp mới của Intel sẽ nhanh hơn ở khả năng mã hóa và giải mã âm thanh cũng như hình ảnh.

Tạo ra cỗ máy siêu di động ultrabook đích thực

Haswell tạo giải pháp tổng thể cho ultrabook.

Quá nhiều thứ được hứa hẹn trên các mẫu ultrabook mới được bán ra từ giữa năm nay. Đầu tiên chính là "trọn gói" màn hình cảm ứng, công nghệ truyền dẫn tín hiệu hình ảnh không dây Intel Wireless Display, điều khiển bằng giọng nói. Ngay sau đó là thời lượng sử dụng pin ấn tượng với 6 giờ phát video HD liên tục, 9 tiếng hoạt động khi chạy Windows 8 và 7 ngày ở chế độ chờ.

Ngoài ra, tất cả các máy sẽ có thời gian hoạt động trở lại từ chế độ "ngủ" chưa đầy 3 giây (với ổ SSD gắn kèm). Các máy thực hiện được điều khiển bằng giọng nói phải có microphone gắn kèm tương thích với phần mềm.

Tổng kết

Với sự thay đổi về thời lượng sử dụng pin được cho là lớn nhất trong lịch sử phát triển cũng như hiệu năng đồ họa tăng, Haswell rõ ràng rất được chờ đợi trên các mẫu ultrabook năm nay. Ngoài ra, những người yêu thích thiết kế mỏng nhẹ cũng có lý do để sở hữu ultrabook chạy Core i thế hệ thứ 4 khi có độ dày giảm khoảng 2-4 mm so với thế hệ cũ.

Tuy nhiên, việc Intel không đặc biệt nói nhiều về cải tiến hiệu năng hoạt động của CPU trên nền tảng mới sẽ giúp người đang sử dụng máy hoặc chuẩn bị mua các dòng chip cũ cho máy để bàn trở nên yên tâm hơn. Dễ nhận thấy lần nâng cấp năm nay chủ yếu hướng đến các dòng máy di động thay vì máy tính truyền thống.

Tuấn Hưng