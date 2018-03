Jeffrey Teo Yi Hao là người nhắn tin nhanh nhất thế giới với thành tích 23,4 giây. Ảnh: Cnet.

Sử dụng một chiếc điện thoại màn hình cảm ứng, Jeffrey Teo Yi Hao, một người Singapore đã gõ một đoạn tin nhắn chỉ trong vòng 23,4 giây. Nội dung của đoạn tin nhắn như sau: "The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality, they seldom attack a human." (Pinranha, thuộc chi Serrasalmus và Pygocentrus, có răng sắc như dao cạo, là loài cá nước ngọt dữ nhất trên thế giới. Thực tế, chúng lại rất ít khi tấn công con người). Đoạn tin nhắn trên gồm 160 ký tự và 23 dấu cách.

Trước đó, Melissa Thompson ở London (Anh) đã thiết lập mức thành tích là 25,94 giây đối với đoạn văn bản trên. Thời gian Teo thực hiện nhanh hơn Melissa hai giây. Điều đặc biệt là anh mới luyện tập được với chiếc điện thoại của mình trong hai tuần trước khi tham dự cuộc thi.

Nhà mạng SingTel sẽ đăng ký thành tích của Teo lên Kỷ lục Guiness Thế giới. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là lần thứ 4 người Singapore ghi kỷ lục trong lĩnh vực này.

Thanh Tùng