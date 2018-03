Trò chơi "xếp gạch" Tetris, một trong những game kinh điển để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hàng triệu người dùng trên thế giới.

Dù thuộc nhiều thể loại khác nhau nhưng thế hệ game “cổ điển” nền MS-DOS đã gắn với tuổi thơ của rất nhiều người. Đáng tiếc là chúng không còn được hỗ trợ trên các nền tảng hệ điều hành mới (Windows 2000 trở về sau). Do vậy, bạn sẽ cần đến phần mềm giả lập môi trường DOS như DOSBox, D-Fend Reloaded hoặc ExtraMAME để có thể "sống" lại quá khứ cùng các game cổ điển.

Trước tiên, tải DOSBox tại đây, sau khi cài đặt, bạn cần tạo một thư mục lưu trữ game như C:Oldgames và chép những game DOS vào thư mục này. Khởi chạy DOSBox và trong môi trường giả lập MS-DOS, nhập dòng lệnh “Z:>Mount C C:Oldgames” để chuyển Oldgames thành thư mục gốc ổ (phân vùng) C. Kế tiếp, nhập lệnh “Z:>C:” để chuyển từ ổ Z sang thư mục gốc ổ C và sử dụng lệnh CD (change directory) để chuyển đổi giữa các thư mục game. Sử dụng lệnh “Dir” để xem nội dung từng thư mục hoặc gõ tên tập tin thực thi (.exe) để khởi chạy game.

Với thiết bị di động, nếu đang sử dụng điện thoại nền Android, những gì bạn cần là truy cập Android Market và tìm các phiên bản làm lại của các game yêu thích. Bên dưới là một số game từng gắn liền với thủa ấu thơ của nhiều game thủ:

Space Invaders thuộc thể loại arcade và vẫn giữ đúng thiết kế của phiên bản gốc. Bạn đóng vai trò một chiếc xe tăng đơn độc chống lại sự xâm lược của những hạm đội vô tận của người ngoài hành tinh trong một cuộc chiến không cân sức.

Classic Pong gợi nhớ lại trò chơi bóng bàn cổ điển. Đây là một trong những trò chơi (video game) đầu tiên với thiết kế đơn giản, dễ chơi và phù hợp với mọi lứa tuổi. Trong phiên bản làm lại này bổ sung một số tùy chọn để trò chơi thú vị hơn, chẳng hạn, bạn có thể điều chỉnh kích thước, tốc độ di chuyển của bóng và thậm chí là đẩy nhanh tốc độ game.

Missile Defense được làm lại từ game Missile Command và bổ sung tính năng chơi theo nhóm; điều này đặc biệt hữu ích ở các màn chơi về sau khi số tên lửa xuất hiện đủ lấp đầy màn hình.

Pac-Man và Tetris là 2 game xuất hiện nhiều nhất trên các nền tảng hệ điều hành khác nhau. Luật chơi vẫn không thay đổi là bạn phải ăn hết các chấm sáng nhỏ và tránh “gặp ma”. So với joystick thì việc điều khiển bằng màn hình cảm ứng khó khăn hơn nhưng Pac-man vẫn rất tốt cho những giây phút hoài cổ.

