So với phiên bản My Passport được WD tung ra thị trường vào năm ngoái, My Passport Ultra có kích thước mỏng gọn và nhẹ hơn đáng kể (110,5 x 82 x 15,4 mm, nặng 156 gram), tiện dụng với người dùng cần sự gọn nhẹ, tính di động cao.

My Passport Ultra so với ổ cứng gắn ngoài USB 2.0.

My Passport Ultra có thiết kế đơn giản, lớp vỏ ngoài bằng nhựa cùng họa tiết chấm bi tạo điểm nhấn. Đế cao su ở mặt dưới có tác dụng hấp thụ chấn động và chống trượt tốt hơn. Bên cạnh đó, dòng ổ cứng này còn có dung lượng lưu trữ khá ấn tượng, đạt mức 2 TB (tương đương 2.000 Gigabyte) cùng giao tiếp USB 3.0 với băng thông lên tới 5 Gb/giây (gấp 10 lần chuẩn USB 2.0), thích hợp cho việc lưu trữ, chia sẻ nội dung giải trí độ nét cao.

Ô cứng còn đi kèm một số tiện ích hữu ích, gồm WD Drive Utilities kiểm tra tình trạng ổ cứng cùng công cụ xóa triệt để dữ liệu lưu trữ trên thiết bị, WD Security giúp mã hóa dữ liệu để bảo mật tốt hơn. Đặc biệt là WD SmartWare Pro hỗ trợ việc đồng bộ dữ liệu giữa máy tính và ổ cứng hoặc sao lưu dữ liệu lên Dropbox, giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân an toàn hơn trong cuộc sống số.

Ảnh chi tiết thiết kế My Passport Ultra

Thử nghiệm thực tế của Số Hóa trên hệ thống dùng SSD làm phân vùng chính cho thấy tốc độ truy xuất dữ liệu của My Passport Ultra qua giao tiếp USB 3.0 nhanh hơn một chút so với một số ổ cứng gắn ngoài khác trong cùng phép thử. Cụ thể kết quả ATTO Disk Benchmark cho thấy ổ cứng đạt mức 116,4 MB/giây trong tác vụ đọc và ghi là 116 MB/giây. Với phép kiểm tra PCMark 05, tốc độ khởi chạy ứng dụng đạt 7,2 MB/giây, quét virus đạt 106,5 MB/giây hoặc quá trình khởi động Windows XP (giả lập) đạt 9,2 MB/giây.

Trong phép thử sao chép dữ liệu với 5 GB dữ liệu mẫu gồm phim chuẩn HD 720p, nhạc định dạng wma và các nguồn cài đặt (source) ứng dụng. My Passport Ultra chỉ mất 47 giây để hoàn tất việc sao chép dữ liệu từ ổ cứng sang thư mục Documents với tốc độ trung bình là 108,94 MB/giây và cao nhất là 113 MB/giây. Tương tự thời gian chép dữ liệu từ thư mục Documents ra ổ cứng gắn ngoài chỉ chậm hơn một chút, mất 48 giây với tốc độ trung bình là 106,67 MB/giây trong khi tốc độ cao nhất là 110 MB/giây.

So với ổ cứng truyền thống (HDD) gắn trong giao tiếp SATA 3.0, My Passport Ultra có dung lượng lưu trữ và tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh không hề kém cạnh, thích hợp cho người dùng cần sự gọn nhẹ, tính di động cao đồng thời vẫn đảm bảo sự an toàn của dữ liệu. Sản phẩm có giá 130 USD (khoảng 2,73 triệu đồng), bảo hành 3 năm.

Chi tiết kết quả thử nghiệm

Bài và ảnh: Đông Quân