Từ nay cho đến 31/12, khách hàng sẽ được giảm đến 50% và nhận ngay The new iPad khi mua giải pháp sao lưu chuyên nghiệp này.

Bảo vệ và lưu trữ dữ liệu luôn là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp hiện nay. Việc xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng để lưu trữ và quản lý các dữ liệu là bài toán đau đầu của nhiều doanh nghiệp. Với công nghệ hiện đại và kinh nghiệm thực tiễn, IBM TSM SURE hướng tới một giải pháp sao lưu dữ liệu tối ưu nhất. Nhờ các tính năng tự động, chọn lọc thông minh, doanh nghiệp có thể yên tâm về sự hỗ trợ sao lưu chuyên nghiệp và hiệu quả của IBM TSM SURE.

Với khả năng truy xuất dữ liệu 24/7, IBM TSM SURE linh hoạt trong đối tượng dữ liệu sao lưu bao gồm TSM Extended Edition, TSM for SAN (for LAN-Free backups), TSM for Databases, TSM for Email, TSM for Virtual Environments, TSM for ERP, TSM Space Management, Fastback, Fastback BMR, Fastback for Exchange. Gói sản phẩm TSM for SURE dùng cho các doanh nghiệp có tổng dung lượng dữ liệu lưu trữ dưới 100 TB.

Doanh nghiệp có thể cài đặt phần mềm này trên nhiều hệ điều hành ngoài Windows như Unix, Linux… tạo sự linh động tối đa trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.

Sản phẩm IBM TSM SURE được phân phối chính thức bởi Công ty TNHH Phân phối FPT thông qua các đại lý trên toàn quốc.

Để được trải nghiệm sản phẩm, trình diễn demo cũng như tư vấn tận nơi kỹ lưỡng, doanh nghiệp có thể liên hệ hotline 0985938004 hoặc gửi thư về địa chỉ e-mail: HuyHM@fpt.com.vn (anh Huy).

(Nguồn: IBM & FPT Distribution)