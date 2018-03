Video về iPhone và Siri 'hot' nhất tuần qua

Edwin là phần mềm ra lệnh bằng giọng nói trên Android có chức năng tương tự Siri. Ảnh: Hacknmod.

Mặc dù không thể sánh ngang ứng dụng của Apple về hiệu năng nhưng các app dưới đây có thể giúp cho người dùng thao tác bằng giọng nói để hỏi cũng như ra lệnh cho thiết bị. Edwin và Speaktoit có giọng nữ giống với Siri trong khi Vlingo không "nói chuyện" được còn Iris còn Iris có thể thực hiện được các tác vụ đơn giản.

Một nhân viên của trang Sfgate thử nghiệm Speaktoit khi đang đứng đợi tại một nhà hàng. Khi được yêu cầu tải hình ảnh vùng Mansfield (Anh) từ Google về máy, tuy nhiên, do không thể thực hiện được nên Speaktoit nói lại với người dùng rằng "Get your mind out of the gutter" (tạm dịch "Thôi đừng quan tâm tới nó làm gì nữa"). Trong khi đó, trang này cho biết thêm cơ chế hoạt động của phần mềm Edwin giống Siri (sử dụng các nguồn thông tin có trên Internet).

Người sử dụng có thể thao tác với cả bốn ứng dụng trên một cách dễ dàng để gọi điện, nhắn tin hoặc cập nhật thời tiết và thông tin các địa điểm xung quanh. Những app này đều được phát hành miễn phí. Iris hiện mới chỉ được phát hành ở bản Alpha.

Thanh Tùng

