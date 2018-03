Bộ xử lý (BXL) AMD và Intel phổ biến đến mức dường như chúng ta quên mất những thương hiệu khác như VIA, Cyrix, Centaur, SiS, Transmeta, Rise... Công ty An Lộc đã "nhắc lại" sự hiện diện của một trong những tên tuổi bị lãng quên qua hai bộ máy tính phổ thông cho "fan" BXL VIA.



VIA PC1-1500

VIA PC1-150

Với thiết kế đơn giản, thùng máy sử dụng tông màu đen với những điểm nhấn màu bạc. VIA PC1-1500 sử dụng bo mạch chủ (BMC) mini-ITX (tham khảo thêm thông tin về BMC mini-ITX của VIA tại http://www.via.com.tw/en/products/mainboards). Do kích thước nhỏ gọn (17x17cm), BMC chỉ đủ để gắn 1 thanh RAM (tối đa 1GB), 2 giao tiếp IDE cho ổ cứng, CD-ROM và 1 khe PCI. Mặt sau PC1-1500 chỉ có các cổng cơ bản như PS/2, VGA (tích hợp), serial, parallel, 3 ngõ audio, 2 cổng USB và card mạng tích hợp; mặt trước có 2 cổng USB và 2 ngõ audio.



Với cấu hình phần cứng BXL VIA C3 1,0GHz (133,6MHzx7,5), đồ họa tích hợp VIA/S3G UniChrome 32 MB, 256MB DDR SDRAM, ổ cứng ATA 40GB. VIA PC1-1500 đạt 32 điểm PC WorldBench 5; điểm số khá tương xứng với cấu hình và giá của hệ thống. Điều này cũng dễ hiểu vì BXL VIA C3 (tên mã Nehemiah) chỉ hỗ trợ tập lệnh MMX, SSE (tương đương dòng Pentium III của Intel). Hơn nữa, do phải chia sẻ bộ nhớ RAM cho đồ họa tích hợp và tất cả gánh nặng xử lý đều "chồng chất" lên BXL vốn không mạnh về đồ họa.



VIA PC1-2500

VIA PC1-2500

Thùng máy được thiết kế khá ấn tượng với tông màu trắng và bo tròn các góc cạnh khiến VIA PC1-2500 "mềm mại" hơn. PC1-2500 sử dụng BXL VIA C7 (tên mã Esther) 1,5GHz, một phiên bản "cải tiến" từ BXL VIA C3, socket NanoBGA2, bus 400MHz có mức tiêu thụ điện năng rất thấp (12W), ít tỏa nhiệt. Tham khảo thêm thông tin về BXL VIA C7 tại http://www.via.com.tw/en/products/processors/c7/. Khác với PC1-1500, PC1-2500 sử dụng BMC dạng mini-ATX kích thước (19x22,5cm), có 2 khe gắn RAM (tối đa 2GB), 2 giao tiếp IDE, 2 giao tiếp SATA và 2 khe PCI cho việc mở rộng, nâng cấp phần cứng. Mặt sau PC1-2500 cũng có các cổng cơ bản như PS/2, VGA (tích hợp), serial, parallel, 3 ngõ audio, 4 cổng USB và card mạng tích hợp; mặt trước có 2 cổng USB và 2 ngõ audio.



VIA PC1-2500 sử dụng BXL VIA C7 1,5GHz, đồ họa tích hợp VIA/S3G UniChrome 64 MB, 256MB DDR2 SDRAM (PC4300), ổ cứng SATA 40GB. VIA PC1-2500 đạt 43 điểm PC WorldBench 5.



Kiểm tra tính ổn định của 2 máy tính trên với phần mềm Prime95 ở chế độ "full load" sau 24 giờ liên tục, hệ thống vẫn ổn định, tản nhiệt tốt với nhiệt độ CPU luôn ở mức 34 độ C, nhiệt độ bên trong thùng máy khoảng 40 độ C.



Tuy không thể so sánh với những máy tính sử dụng BXL cùng tốc độ của Intel và AMD nhưng những ưu điểm nhỏ gọn, tiết kiệm điện năng, ít tỏa nhiệt và giá "mềm" của VIA PC1-1500 và VIA PC1-2500 cũng khiến người dùng cân nhắc khi lựa chọn một máy tính phù hợp.



GS - M6E200B

GS - M6E200B

M6E200B của GreenTek thuộc hạng "siêu mẫu" trong dòng máy miniPC. Khác với VIA PC1-1500, 2500 của An Lộc, GS- M6E200B sử dụng linh kiện của dòng máy tính xách tay (mobile on desktop - MoDT); kể cả bộ nguồn, được cấp qua adapter. Tất cả linh kiện phần cứng nằm gọn trong một hộp vuông kích thước 16,3x16,3x5,3cm, trọng lượng 1,13kg; đây là miniPC đầu tiên chúng tôi "dám" cân thử. Bạn có thể cầm gọn trong tay khi di chuyển.



"Táy máy" với thiết kế của M6E200B, bạn sẽ thấy ổ cứng và ổ combo DVD-ROM/CD-RW được gắn chặt vào nắp trên hộp máy, kết nối với BMC bằng card giao tiếp. Tản nhiệt BXL khá lớn, được tận dụng để làm mát cả chip cầu bắc Intel 915GM. Ngoài ra, BMC còn dành sẵn 1 khe mini PCI cho kết nối không dây bằng card mạng không dây (mini PCI wireless network card). Mặt sau hộp máy không có các cổng cơ bản, thay vào đó là những cổng cao cấp hơn như ngõ tín hiệu màn hình DVI, S-video, 1 IEEE 1394, 2 audio, 2 cổng USB và card mạng tích hợp.



M6E200B sử dụng BMC chipset 915GM, BXL Pentium M (tên mã Dothan) 1,7GHz bus 400MHz socket 479, DDR2 SO-DIMM 256MB, đồ họa tích hợp Intel 915GM 128MB, ổ cứng ATA 40GB, ổ combo DVD-ROM/CD-RW. Hệ thống đạt 74 điểm PC WorldBench 5.



CLC - BT232425dc

CLC - BT232425dc

MiniPC BT232425dc của Cửu Long cũng thuộc hạng "siêu mẫu", có kích thước tương đương với GS-M6E200B, trọng lượng 1,41kg, vỏ máy sử dụng hợp kim nhôm. Thiết kế BT232425dc cũng tương tự M6E200B với ổ cứng và ổ combo DVD-RW/+RW/CD-RW gắn chặt vào nắp hộp máy, có thể tháo rời dễ dàng. Quạt tản nhiệt BXL làm mát cả BXL lẫn chip cầu bắc Intel 945GM. Khe mini PCI để gắn card mạng không dây. Mặt sau hộp máy cũng có các cổng DVI, S-video, 1 IEEE 1394, 3 audio (âm thanh 5.1), 2 cổng USB và card mạng tích hợp.



MiniPC BT232425dc đạt 86 điểm PC WorldBench 5 với BMC chipset 945GM, BXL Intel Core Duo T2300 1,66 GHz (667 MHz, 2MB L2), DDR2 SO-DIMM 512MB, bus 533MHz, đồ họa tích hợp Intel GMA 950 128MB, ổ cứng SATA 80GB, ổ combo DVD-RW/+RW/CD-RW.



Với kích thước nhỏ, gọn nhẹ, GS-M6E200B và CLC-BT232425dc là lựa chọn thích hợp nếu bạn quá mệt mỏi với việc thu xếp để có một không gian làm việc thoải mái hơn. Tuy chi phí đầu tư cao nhưng việc sử dụng những phần cứng dành cho MTXT sẽ ít tỏa nhiệt hơn, điện năng tiêu thụ thấp, giúp bạn tiết kiệm khá nhiều chi phí.



CMS PowerCom 7020

PowerCom 7020

PowerCom 7020, một trong những dòng máy tính văn phòng đầu tiên của CMS được trang bị BXL Intel Core 2 Duo. Thùng máy thiết kế đơn giản, cứng cáp và "chơi nguyên tông" trắng dạng tower với kích thước 47,5x43,5x20cm. Ngoài các cổng cơ bản ở mặt sau như PS/2, Serial, Parallel, 3 ngõ Audio, 4 cổng USB và card mạng (tích hợp). Mặt trước được tăng cường thêm 2 cổng USB, 2 ngõ Audio như xu hướng hiện nay của các máy tính để bàn.



Được CMS "ưu ái" trang bị BXL Core 2 Duo 6600 (2,4GHz socket 775, FSB 1066MHz, cache L2 4MB), 512 MB PC2 4300 (DDR2 533MHz), card đồ họa ATI Radeon X300/TD 128MB; ổ cứng SATA 80GB trên nền chipset 965 của Intel. PowerCom 7020 đạt 121 điểm PC WorldBench 5; "qua mặt" tất cả những máy tính trong dòng máy văn phòng chúng tôi đã từng thử nghiệm. Thậm chí vượt cả CMS Gamestation 7010 được trang bị những "vũ khí hạng nặng", thuộc dòng máy tính chơi game (tham khảo thêm thông tin trong bài viết CMS Gamestation 7010 – Vững bước xông pha, ID: G0608_50).



Kết quả PC WorldBench này cho thấy sức mạnh "khủng bố" của BXL Core 2 Duo. Tuy nhiên "một con én không làm nên mùa xuân", với những ứng dụng ít được BXL "can thiệp", chẳng hạn khi thực hiện tác vụ ghi đĩa với Ahead Software Nero Express 6.0.0.3, 7020 thực hiện mất 873 giây (Gamestation 7010 chỉ mất 190 giây để hoàn tất); hoặc thử nghiệm với PCMark 05 (chạy 3 lần trên HĐH Windows XP SP2 để lấy điểm số các ứng dụng), đối chiếu với kết quả thử nghiệm trong bài viết "Bộ xử lý - E6600 "gần" người dùng hơn" (A0609_38), điểm đồ họa của 7020 chỉ đạt 1569 (so với 6285) trong khi điểm CPU gần tương đương nhau (6062 so với 6118).



Nhìn chung, việc sử dụng card đồ họa ATI Radeon X300/TD 128MB, PowerCom 7020 vẫn đáp ứng được yêu cầu của người dùng với những ứng dụng văn phòng, những tác vụ liên quan đến xử lý đồ họa, âm thanh (ở mức cơ bản). Nếu muốn "tung hoành giang hồ" với những game "đỉnh" hiện nay, bạn có thể nâng cấp card đồ họa với 3 tùy chọn CMS đưa ra: card Asus GF EN7600GS/Silent/HTD 256MB (giá 165 USD), card Asus GF EN7600GT/2DHT/256MB (209 USD) và card Asus GF EN7900GTX/2DHT/512MB (580 USD); tiện thể, bạn cũng nên nâng cấp RAM đạt 1GB.



► Thông tin liên quan :

Bảng kết quả thử nghiệm

BẢNG TÍNH NĂNG Hệ thống PC WorldBench 5 Cấu hình Giá Bảo hành VIA PC1-1500 32 BXL VIA C3 1,0GHz, DDR-SDRAM 256MB, ổ cứng ATA 40GB, CD-ROM 52X, chuột và bàn phím PS/2, màn hình CRT 15". 260 USD 1 năm VIA PC1-2500 43 BXL VIA C7 1,5GHz, DDR2-SDRAM 256MB, ổ cứng SATA 40GB, CD-ROM 52X, chuột và bàn phím PS/2, màn hình LCD 15" Elephant. 380 USD 1 năm GS - M6E200B 74 BXL Intel Pentium M 1,7GHz, DDR2 SO-DIMM 256MB, ổ cứng ATA 40GB, ổ combo DVD-ROM/CD-RW, chuột và bàn phím USB. Không kèm màn hình. 657 USD 1 năm CLC - BT232425dc 86 BXL Intel Core Duo T2300 (1,66 GHz), DDR2 SO-DIMM 512MB, ổ cứng SATA 80GB, ổ combo DVD-RW/+RW/CD-RW. Không kèm màn hình. 885 USD 1 năm CMS PowerCom 7020 121 Intel Core 2 Duo 6600 (2,4 GHz), 2x256 MB DDR2 SDRAM; ATI Radeon X300/TD 128 MB, ổ cứng 80 GB SATA, DVD BenQ DR, ổ đĩa mềm, màn hình LCD 15", chuột và bàn phím CMS 14.190.000 VND 3 năm

Đông Quân