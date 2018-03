Tháng 3 tưng bừng với sự xuất hiện chính thức của hệ điều hành Microsoft Windows Vista trên thị trường Việt Nam. Trong không khí “nóng hổi” này, các công ty máy tính trong và ngoài nước nhanh chóng công bố các sản phẩm cài sẵn HĐH Vista, tạo thêm lựa chọn cho người dùng. FPT Elead mang đến “hương vị” Vista trong hai sản phẩm máy tính để bàn M629 và E629 dành cho người dùng văn phòng. Kiểu dáng thời trang và giải trí đa phương tiện của HP Pavilion a5037l sẽ đem không gian số tới người dùng gia đình.



FPT ELEAD M629, E629



Cả hai có thiết kế đơn giản, sử dụng cùng loại thùng máy dạng đứng (mid-tower), “phủ” tông trắng cả màn hình, chuột, bàn phím. Thùng máy đơn giản, cứng cáp; mặt sau gắn quạt tản nhiệt 80mm, nắp trái có quặng lấy gió từ ngoài vào giúp CPU tản nhiệt tốt hơn. Dường như khâu thiết kế kiểu dáng thùng máy chưa được chú trọng nên E629, M629 (và cả M625, E625, ID: A0703_34) đều giống nhau như đúc. E629 được FPT hướng đến những doanh nghiệp lớn trong khi M629 hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, đáp ứng nhu cầu sử dụng máy tính cho công việc văn phòng, lưu trữ dữ liệu hoặc truy cập Internet.

M629 sử dụng bo mạch chủ (BMC) Intel D945GCCRL chipset 945GC, CPU Intel Pentium 4 630 (3,0GHz), đồ họa tích hợp GMA 950 (chia sẻ tối đa 224MB, tùy theo dung lượng bộ nhớ RAM), DDR2-SDRAM 2x256MB bus 533MHz. E629 sử dụng BMC Intel D946GZAB chipset 946GZ, CPU Intel Pentium D 820 (2,8GHz), đồ họa tích hợp GMA 3000 (chia sẻ tối đa 384MB), DDR2-SDRAM 2x512MB bus 533MHz. BMC M629, E629 đều thuộc dòng phổ thông nên chỉ có các cổng thông dụng như PS/2, serial, parallel, VGA, LAN, 3 ngõ audio và 4 cổng USB (mặt trước có 2 cổng USB và 2 ngõ audio). Cả hai được trang bị ổ DVD-ROM 16X, không có ổ đĩa mềm.



Để đánh giá hiệu suất hệ thống trên Vista, chúng tôi sử dụng bộ công cụ PC WorldBench 6 (bản beta), PCMark 05 pro v1.2. So với phiên bản 5, các thử nghiệm của WorldBench 6 “cao cấp” hơn, gồm Adobe Photoshop CS2, Autodesk 3ds max 8.0 sp3 (DirectX), Autodesk 3ds max 8.0 sp3 (rendering), Firefox 2, Microsoft Office 2003 sp1, Microsoft Windows Media Encoder 9.0, xử lý đa tác vụ Firefox và Windows Media Encoder, Nero 7 Ultra Edition, Roxio VideoWave Movie Creator 1.5 và WinZip Computing WinZip 10.



Kết quả thử nghiệm của hai hệ thống chênh lệch nhau không nhiều, M629 đạt 51 điểm, E629 đạt 54 điểm PCWorldBench 6.

HP Pavilion a5037l

Nếu xét từng thử nghiệm, E629 “bỏ xa” M629 khi xử lý đa tác vụ, xử lý hình ảnh và dựng phim do có ưu thế về RAM và BXL 2 nhân (các thử nghiệm còn lại chênh lệch nhau không nhiều); Adobe Photoshop CS2 hoàn tất nhanh hơn 1014 giây, 3ds max 8.0 sp3 (rendering) hoàn tất nhanh hơn 593 giây, xử lý đa tác vụ (Mozilla và Windows Media Encoder) hoàn tất nhanh hơn 96 giây... Trong thử nghiệm PCMark 05 pro, E629 đạt 3.564 điểm, M629 đạt 2.589 điểm; các điểm số BXL (CPU), đồ họa (graphic), bộ nhớ (memory) và ổ cứng (HDD) cũng phản ánh khả năng của từng hệ thống; trong đó, điểm đồ họa của E629 vượt M629 đến 150% (xem bảng kết quả).



Thử nghiệm tính ổn định và khả năng tản nhiệt của hệ thống bằng phần mềm Prime95 cả hai vẫn hoạt động ổn định, tản nhiệt tốt. Nhiệt độ CPU M629 dao động ở 59oC, quạt làm mát hơi ồn, nhiệt độ CPU E629 ở mức 68oC, quạt hoạt động khá êm.



HP Pavilion a5037l



Thiết kế của Pavilion a5037l không thể chê vào đâu được; tinh tế, hiện đại và một chút “nghịch ngợm” khi “nội thất” dời về bên trái thùng máy, nếu là dân “trong nghề” bạn dễ lầm là a5037l sử dụng BMC BTX. Thùng máy dạng mini-tower, “chơi” tông đen bóng nổi bật với đường viền màu bạc. Nếu bạn chọn màn hình LCD HP vp17 (tùy chọn, giá 220 USD), sẽ có hình ảnh rõ nét, sáng sủa với thời gian đáp ứng 5ms, cổng kết nối analog lẫn DVI.

Được thiết kế cho người dùng gia đình (home PC design) a5037l có rất nhiều cổng giao tiếp; từ các cổng cơ bản như PS/2, serial, parallel, VGA (tích hợp), LAN, USB cho đến các giao tiếp cao cấp như âm thanh surround 7.1; ngõ âm thanh số (SPDIF), 2 cổng FireWire (IEEE 1394) (1 ở mặt trước) để kết nối với máy ảnh số, máy quay số. Để tiện cho người dùng, mặt trước có 2 cổng USB, 3 ngõ audio, bộ đọc thẻ nhớ “15 trong 1” (Smart Media/xD, SD/Mini MMC/RS/Plus/Mobile, CF I/II/MD, MS Pro/Duo/Pro Duo) và ổ DVD±RW (giao tiếp SATA) hỗ trợ đĩa 2 lớp Double Layer và ghi nhãn trực tiếp LightScribe. Chuột quang và bàn phím multimedia giao tiếp PS/2, thiết kế đơn giản, phím bấm êm, nhẹ.



A5037l sử dụng BMC ASUS P5LP-LE chipset i945G, BXL Intel Core 2 Duo E4300 (1,8GHz), DDR2-SDRAM 256MB bus 533MHz, đồ họa tích hợp GMA 950 (chia sẻ tối đa 224MB), ổ cứng SATA 80GB. Do không cài sẵn HĐH, chúng tôi chọn Vista Home Premium (được khuyến cáo cho người dùng gia đình) để thử nghiệm. Kết quả PC WorldBench 6 (beta), hệ thống đạt 64 điểm, PCMark 05 pro đạt 3.462 đểm. Khả năng tản nhiệt a5037l khá tốt, nhiệt độ CPU luôn dao động ở mức 45oC, nhiệt độ bên trong thùng máy là 44oC.



Mỗi sản phẩm được thiết kế cho những mục đích, công việc khác nhau. Bạn có thể chọn M629 nếu muốn “làm quen” với Vista Starter, “khởi động kinh doanh” bằng Vista Business Edition trong E629 hoặc thư giãn cùng Pavilion a5037l. Do sử dụng đồ họa tích hợp nên khả năng xử lý đồ họa của ba hệ thống hơi... yếu so với yêu cầu của Vista, thể hiện qua công cụ đo điểm Windows Experience Index. M629 đạt 1 điểm đồ họa, E629 đạt 3,5 điểm và a5037l đạt 2 điểm. Nếu yêu cầu “cao cấp” hơn, bạn có thể gắn thêm card đồ họa rời (PCI Express x16) để tăng sức mạnh xử lý đồ họa của hệ thống.



Hệ thống Điểm PC WorldBench 6 (beta) Cấu hình Giá FPT Elead M629 51 BMC Intel D945GCCRL, BXL Intel Pentium 4 630 (3,0GHz), đồ họa tích hợp GMA 950, DDR2-SDRAM 2x256MB bus 533MHz, ổ cứng SATA 80GB, DVD-ROM 16X, chuột và bàn phím PS/2, màn hình CRT 17”. Windows Vista Starter. 6.955.000 đồng FPT Elead E629 54 BMC Intel D946GZAB, BXL Intel Pentium D 820 (2,8GHz), đồ họa tích hợp GMA 3000, DDR2-SDRAM 2x512MB bus 533MHz, ổ cứng SATA 80GB, DVD-ROM 16X, chuột và bàn phím PS/2, màn hình CRT 17”. Windows Vista Business Edition 9.682.000 đồng HP Pavilion a5037l 64 BMC ASUS P5LP-LE, BXL Intel Core 2 Duo E4300 (1,8GHz), DDR2-SDRAM 256MB bus 533MHz, đồ họa tích hợp GMA 950, ổ cứng SATA 80GB, chuột và bàn phím PS/2. HĐH FreeDOS. 666 USD FPT Elead bảo hành 2 năm, HP Pavilion a5037l bảo hành 1 năm.

Ghi chú: Kết quả chỉ mang tính tương đối do thử nghiệm được tiến hành trên các phiên bản Vista khác nhau. Bạn cũng không thể so sánh kết quả PCWorldBench 6 với PCWorldBench 5.

Đông Quân