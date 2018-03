Chưa xuất hiện trên thị trường nhưng thông tin về chiếc máy tính cầm tay mới nhất năm 2013 của hãng Casio đã thu hút sự quan tâm của nhiều diễn đàn toán học và giới học sinh, sinh viên. Casio fx-570VN PLUS cũng là model duy nhất cho đến thời điểm này được nghiên cứu và sản xuất độc quyền cho thị trường Việt Nam.

Mẫu vỏ hộp Casio fx-570VN PLUS sắp ra mắt.

Mẫu máy mới này được Casio chế tạo kết hợp cả 3 yếu tố chất lượng, tính năng và phù hợp với chương trình giáo dục Việt Nam để thay thế những dòng máy không còn phù hợp.

Casio fx-570VN PLUS ra đời dựa trên kết quả của chương trình nghiên cứu cải cách tính năng máy tính cầm tay do công ty Bitex, nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền máy tính Casio khởi xướng. Chương trình có sự tham gia của các chuyên viên, giáo viên đội tuyển toán Casio và thông qua các kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay toàn quốc.

Các tính năng của Casio fx 570VN PLUS được giới thiệu trên website bitex.com.vn của nhà phân phối.

Sản phẩm mới được kết hợp đầy đủ các ưu điểm của Casio fx 570ES PLUS cộng thêm 36 tính năng mới phù hợp với chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Casio đã bổ sung nhiều phím chức năng giải toán trực tiếp, giải được hầu hết các dạng toán thường gặp ở cấp 2, cấp 3 và cả đại học.

Tùy theo dạng toán, Casio fx-570VN PLUS có thể giải toán nhanh hơn Casio fx-570ES PLUS từ 2-3 lần. Ngoài ra, sản phẩm mới còn hỗ trợ kiểm tra kết quả bài toán giúp học sinh tránh được những sai sót khi làm bài.

Casio fx-570VN PLUS được kỳ vọng tạo ra cú hích cho thị trường máy tính cầm tay.

Mới đây, trong công văn 3125/BGDĐT-CNTT do Bộ Giáo dục Đào tạo công bố ngày 13/5, Casio fx-570VN PLUS đã có tên trong danh sách những máy tính được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh cao đẳng, đại học.

Đại diện Bitex cho biết sản phẩm Casio fx-570VN PLUS sẽ có mặt tại các nhà sách trên cả nước và hệ thống đại lý Bitex từ ngày 10-15/. Giá bán Casio fx-570VN PLUS chưa được tiết lộ nhưng dự kiến sẽ không chênh lệch đáng kể so với sản phẩm Casio fx-570ES PLUS trước đây.

Minh Trí