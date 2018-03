Canon Pixma E510.

Không giống như dòng MG với nhiều tính năng hấp dẫn và màn hình hiển thị lớn, Canon hướng các model máy in Pixma E Series tới người dùng gia đình với mức chi phí thấp. Tuy nhiên, sản phẩm này vẫn có nhiều tính năng hấp dẫn bao gồm in đen trắng, in màu và cả scan lẫn photocopy. Giá bán cũng khá hấp dẫn, chỉ khoảng 2,8 triệu đồng.

Canon Pixma E510 chỉ sử dụng hai ống mực, một là loại đen trắng cho photo và in văn bản thông thương và một cho in màu bao gồm PG-88, CL-98. Độ phân giải in tối đa 4.800 x 1.200 dpi, độ phân giải quét hình (scan) là 1.200 x 2.400 dpi. Máy cũng có thể quét cho ra hình ảnh màu.

Kích thước nhỏ gọn nhưng E510 tích hợp máy scan và photocopy.

Dù đa năng nhưng Pixma E500 có kiểu dáng khá nhỏ gọn tương đương một chiếc máy in ảnh đơn thuần thông thường. Sản phẩm có kích thước 449 x 304 x 152 mm cùng cân nặng khoảng 5,3 kg. Phần trên của máy được chia làm hai phần với một là bảng điều khiển nằm ở bên trái trong khi bên phải là phần nắp đậy phục vụ cho scan và photo. Nhựa bóng phía trên rất dễ dính vân tay và sử dụng một thời gian ngắn cũng dễ gây ra hiện tượng xước răm nhỏ.

Canon Pixma E510 có thể in ảnh với độ phân giải tối đa 4.800 x 1.200 dpi. Máy sử dụng các loại mực in độc quyền nhằm nâng cao hiệu suất cũng như chất lượng bản in. Không giống như các dòng máy in khác sử dụng tới 4 hoặc 5 hộp mực cho in màu, sản phẩm này chỉ sử dụng một duy nhất tiết kiệm chi phí cũng như không gian lưu trữ.

Ảnh in màu sắc trung thực dù các chi tiết chưa đạt được độ sắc xảo.

E510 cho tốc độ in 5 bản mỗi phút cho các bản in màu khổ A4 và 8,6 bản mỗi phút cho các bản A4 đen trắng. Máy cũng hỗ trợ nhiều định dạng giấy khác nhau như A4, A5, B5, LTR, LGL và 4 x 6. Với chức năng quét, E510 cho độ phân giải quang học là 1.200 x 2.400 dpi và tốc độ quét xấp xỉ 14 giây mỗi bản. Trong khi đó, máy chức năng sao chép của máy cũng cho tốc độ khoảng 30 giây mỗi bản.

Pixma E510 đi kèm ba chế độ in bao gồm chất lượng cao, tiêu chuẩn và in nhanh. Khi thực hiện ở chế độ tiêu chuẩn, máy in mất khoảng hơn 100 giây cho một tờ giấy thường và gần 120 giây cho một bản in trên giấy glossy bóng. Khi để ở chế độ cao, một bản in như vậy tốn tới hơn 4 phút. Khi thực hiện in văn bản với các kích thước và phông chữ khác nhau, máy mất khoảng 16 giây trong khi một văn bản đầy đủ với kiểu chữ giống nhau mất khoảng 11 giây.

In thử văn bản đen trắng.

Chất lượng in ảnh màu của E510 có thể coi là rất tốt so với tầm tiền. Khi in thử với giấy Glossy của Canon, màu sắc hiển thị rất tốt, các chi tiết tương phản màu sắc đều được thể hiện rõ ràng. Nét xuất hiện trên bức hình cũng hiển thị tốt. Trong phần in thử văn bản đen trắng, độ sắc của E510 vẫn chưa thực sự tốt, nhược điểm chung của các máy in phun trên thị trường.

Bài và ảnh: Tuấn Hưng