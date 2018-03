HL-5450DN thuộc dòng máy in laser đen trắng đơn năng, thiết kế vuông vắn, nặng khoảng 10 kg và có kích thước khá lớn hơn so với hầu hết các mẫu máy đơn năng khác của Brother. Máy có toàn bộ vỏ ngoài bằng nhựa với tông màu đen nhám, đỡ bám bụi bẩn và dấu tay cũng như ít bị trầy xước.

Brother HL-5450DN nổi bật với khả năng hỗ trợ chia sẻ in ấn qua mạng nội bộ và in 2 mặt tự động.

Bên cạnh chức năng in ấn thông thường qua kết nối USB với máy tính, máy còn nổi bật với khả năng chia sẻ tính năng in ấn qua mạng nhờ kết nối Ethernet và tính năng in 2 mặt tự động, thích hợp cho môi trường văn phòng bận rộn nhiều người dùng.

Ngoài thiết kế khay nạp giấy chính dạng hộc kéo hỗ trợ khổ giấy A4 và có sức chứa lên đến 250 tờ, mẫu máy in này còn trang bị thêm khay nạp đa năng 50 tờ dạng nắp bật dùng để in các loại giấy dày, bì thư… Khay đón giấy ra của máy ở mặt trên chứa được tối đa 150 tờ.

Nhờ trang bị bộ xử lý 400 MHz và bộ nhớ chuẩn 64 MB (có thể nâng cấp tối đa lên đến 320 MB), máy có tốc độ in khá cao, lên đến 40 trang một phút và chưa đến 8,5 giây cho trang đầu tiên. Theo công bố của hãng sản xuất, mẫu máy in này có khả năng đáp ứng công suất lên đến 50.000 trang một tháng cho văn phòng.

Máy in Brother HL-5450DN hỗ trợ độ phân giải in tối đa 1.200 x 1.200 dpi, cho chất lượng bản in văn bản và đồ họa đen trắng rất tốt. Trong các thử nghiệm của Số Hóa, máy cung cấp văn bản với chất lượng chữ liền lạc, đều nét và không bị răng cưa ngay cả khi in ở co chữ nhỏ nhất 8 point. Trong khi đó, ảnh in đen trắng trông mịn màng, các chi tiết rõ nét, độ tương phản thể hiện rất tốt.

Máy in Brother HL-5450DN có giá bán 8,5 triệu đồng, với hộp mực dung lượng 3.000 trang đi kèm.

Hình ảnh chi tiết máy in Brother HL-5450DN

Bài và ảnh: Huy Thắng