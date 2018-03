Sở hữu nhiều tính năng vượt trội đặc biệt là khả năng hỗ trợ kết nối web và ứng dụng các công nghệ in ấn từ xa, loạt máy in HP LaserJet Pro 400 M401 gồm các mẫu máy M401n, M401d và M401dn có thể đáp ứng yêu cầu sử dụng đa dạng của nhiều doanh nghiệp.

Máy có dạng khối vuông gọn gàng phù hợp với không gian của văn phòng hoặc phòng làm việc tại gia với nhiều chi tiết thiết kế thuận tiện cho người sử dụng. So với mẫu máy M401n chỉ được trang bị bảng lệnh 2 dòng, bảng điều khiển cảm ứng màu kích thước 3,5 inch được tích hợp trên model M401dn là chi tiết thiết kế đặc biệt giúp cho các thao tác điều khiển, ra lệnh in ấn trực quan và dễ dàng hơn rất nhiều. Chức năng HP Smart Install giúp cài đặt driver của máy in cho máy tính dễ dàng hơn không cần dùng CD để cài đặt. Chỉ cần kết nối máy tính với máy in qua cổng USB thì trong máy tính sẽ xuất hiện một ổ đĩa USB chứa driver để cài đặt.

Các mẫu máy thuộc loạt máy in LaserJet Pro 400 M401 có tốc độ in tiêu chuẩn ISO lên tới 35 trang một phút, chỉ mất 8 phút cho bản in đầu tiên và công suất in đạt tới 50.000 trang một tháng. Đặc biệt mẫu máy M401dn được trang bị RAM 256 MB thay vì 128 MB trên mẫu M401n giúp đảm bảo tốc độ in nhanh và vận hành trơn tru khi in các tệp tin có dung lượng lớn. Điểm nổi trội hơn của M401dn so với hai mẫu máy còn lại là được trang bị chức năng in hai mặt tự động giúp nhiều doanh nghiệp tiết kiệm tới 50% lượng giấy sử dụng hàng tháng.

HP còn tích hợp các công nghệ in ấn độc quyền, nhất là những công nghệ hỗ trợ in ấn từ xa như HP ePrint, Apple AirPrint hoặc in trực tiếp các tài liệu từ Internet nhờ tích hợp cổng mạng Ethernet.

Các thiết bị lưu trữ di động như USB, ổ cứng ngày nay trở thành những vật dụng không thể tách rời ở chốn văn phòng bởi sự thuận tiện của chúng. Chính vì thế, các cổng kết nối USB tích hợp trên loạt máy in laser M401 của HP sẽ đem lại trải nghiệm in ấn đơn giản và nhanh chóng.

Sản phẩm còn được HP chú trọng đến giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Công nghệ HP Auto-On/Auto-Off cho phép thiết bị tự động tắt nguồn để tiết kiệm năng lượng khi không sử dụng và khởi động lại trong thời gian ngắn nhất để sẵn sàng sử dụng khi có nhu cầu. Hộp mực Original HP sử dụng cho các dòng máy in laser HP cũng được thiết kế để có thể thay thế dễ dàng giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện cho người sử dụng.

Minh Trí