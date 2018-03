Máy in di động đầu tiên hỗ trợ quét và sao chụp / Hy vọng gì từ các máy in trong năm 2012?

Máy in phun đa năng HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One giá 3,4 triệu đồng có thiết kế gọn gàng với vỏ ngoài bằng nhựa tông màu đen, nặng chỉ hơn 5kg. Ngoài chức năng in ấn thông thường, máy in này còn cung cấp khả năng quét, sao chụp tài liệu và ảnh màu. Tương tự hầu hết các sản phẩm mới hiện nay của HP, model 5525 cũng trang bị tính năng HP ePrint cho phép người dùng truy xuất các dịch vụ web của HP và in ấn qua mạng Internet.

Máy in phun đa năng HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One.

HP 5525 trang bị khay nạp giấy dạng nắp bật ở mặt trước sức chứa 80 tờ, đồng thời cũng là khay đón giấy ra có thể chứa được 15 tờ. Máy hỗ trợ khổ giấy A4 tối đa với các loại giấy in đa dạng, từ loại giấy thông thường định lượng 75g/m2 cho đến các loại giấy dày như bì thư, giấy in ảnh hay các loại card với định lượng tối đa lên đến 300g/m2.

Để phục vụ cho việc quét và sao chụp, HP 5525 được trang bị khay kính phẳng phía trên, hỗ trợ độ phân giải quét quang học lên đến 1200 dpi, trong khi độ phân giải sao chụp tối đa là 600 dpi. HP 5525 sử dụng công nghệ in phun với hệ thống 4 hộp mực riêng biệt (mực đen và 3 mực màu Cyan, Magenta, Yellow). Máy hỗ trợ độ phân giải in đen trắng lên đến 1.200 x 600 dpi, in màu tối đa 4.800 x 1.200 dpi. Theo hãng sản xuất, máy in 5525 có khả năng đáp ứng công suất lên đến 1.000 trang một tháng cho văn phòng bận rộn.

Bên cạnh cổng giao tiếp USB 2.0 duy nhất để kết nối trực tiếp với máy tính, dòng máy này còn tích hợp kết nối Wi-Fi giúp người dùng in ấn hay quét qua mạng không dây. Ngoài ra, màn hình cảm ứng màu 2,65 inch của máy cũng cho phép người dùng thực hiện các thao tác thiết lập, in ấn, quét hay sao chụp, cũng như truy xuất các dịch vụ web HP ePrint và in ấn từ xa. Thêm vào đó, máy còn có khe đọc thẻ phía trước để in ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ máy ảnh, hỗ trợ các loại thẻ MS Duo, MMC và SD.

Máy in HP 5525 hỗ trợ 3 chế độ in: Best, Normal và Draft. Thử qua khả năng in tài liệu đen trắng trên giấy A4 thường ở chế độ Draft, máy cho chất lượng bản in rõ ràng, nét chữ đều đặn. Trong khi đó, chất lượng ảnh màu in trên giấy bóng in ảnh chuyên dụng của HP ở chế độ Best cao nhất cho chất lượng xuất sắc, tương đương với ảnh in rửa tiệm.

Chất lượng bản quét và sao chụp của máy in HP 5525 cũng không có gì đáng phàn nàn. Bên cạnh khả năng quét và lưu vào máy tính, HP 5525 còn cho phép quét sau đó gửi trực tiếp qua email.

Không chỉ có chất lượng tốt, máy còn có tốc độ nhanh cả trong chức năng in lẫn quét và sao chụp. Theo công bố của hãng, sản phẩm này đạt tốc độ in 23 trang đen trắng một phút và 22 trang màu một phút ở chế độ Draft, trong khi tốc độ sao chụp là 23 bản một phút ở chế độ Draft.

Hình ảnh chi tiết máy in HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One:

Máy in HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One có thiết kế gọn gàng, kích thước 436 x 545 x 146 mm và nặng chỉ hơn 5 kg.

Khay nạp giấy đồng thời cũng là khay đón giấy dạng nắp bật ở mặt trước.

Màn hình cảm ứng màu 2,65 inch.

Khe đọc thẻ phía trước hỗ trợ các loại thẻ MS Duo, MMC và SD.

Khay kính phẳng phía trên để phục vụ cho việc quét và sao chụp.

Cổng nguồn và cổng USB 2.0 phía sau.

HP 5525 sử dụng công nghệ in phun với hệ thống 4 hộp mực riêng biệt (mực đen và 3 mực màu Cyan, Magenta, Yellow).

Bên trong còn có cụm bộ phận có thể tháo rời để xử lý trong tình huống kẹt giấy.

Bài và ảnh: Huy Thắng