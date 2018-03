Sản phẩm có kiểu dáng nhỏ gọn, trang nhã với hai màu đen, trắng, các thông số đo được ở các cạnh là 402 x 369 x 119 mm. Trọng lượng của máy khoảng hơn 6 kg, có thể vừa vặn ở một góc bàn làm việc. Thiết kế nằm của máy khi chưa mở các khay giấy làm máy trông như một ngăn tủ đựng tài liệu được đóng kín, giúp máy gọn gàng hơn.

Aficio SP 100 sử dụng khay tiếp giấy ở cạnh sau, khay giấy này cho phép để tối đa 50 tờ, cạnh trước máy là khay đựng giấy sau khi đã chạy qua trục in. Mặt trên của máy có nút phía trên dùng khôi phục quá trình in (hết giấy trong quá trình in), còn nút dưới dùng để hủy bỏ thao tác in tài liệu, cạnh đó là hệ thống đèn báo hiệu. Phần màu trắng ở cạnh trên máy là một nắp mở, người dùng có thể đẩy nắp này lên để lấy hộp mực ra (thay mực mới).

Với tốc độ 13 trang một phút và độ phân giải tối đa 600 x 1.200 dpi, máy có thể đáp ứng nhu cầu in ấn của môi trường văn phòng nhỏ hoặc ở hộ gia đình. Quá trình khởi động khá nhanh, trung bình cần khoảng 13 giây để SP 100 cho ra bản in đầu tiên kể từ khi bật máy. Máy có công suất tiêu thụ điện năng được giảm thiểu đáng kể, trung bình khi vận hành máy chỉ tiêu tốn 70W điện một giờ, ở chế độ chờ thì công suất này chỉ còn là 5W.

Đặc biệt, bên cạnh việc bổ sung hộp mực nạp chính hãng (Genuine refill toner) với mức giá 165.000 đồng (đã bao gồm VAT). Người dùng có thể tự nạp hoặc thay thế mực in mà không cần sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật và vẫn được hưởng quyền lợi bảo hành máy khi sử dụng mực nạp này. Một hộp mực theo máy có thể in lên đến 2.000 trang. Hộp mực này có một nút nhựa ở trên để người dùng có thể mở ra và đổ mực nạp trực tiếp vào, thậm chí là có thể không cần phải tháo hộp mực ra khỏi máy.

Nạp mực dễ dàng với thiết kế thông minh của Ricoh SP 100.

Sản phẩm có giá 1.920.000 đồng (đã bao gồm VAT). Thông số kỹ thuật xem thêm tại đây.

Để tri ân khách hàng nhân dịp năm mới, Ricoh Việt Nam có chương trình khuyến mãi đặc biệt trên toàn quốc dành cho các dòng máy in laser trắng đen SP 100 (SP100/SP100SU /SP100SF), dòng SP 3500 (SP3500N /SP3510DN /SP3500SF /SP3510SF), SP 4310N, SP 6330N, dòng máy in laser màu SP C240/C242 (SPC240DN /SPC240SF /SPC242DN /SP242SF). Theo đó, từ nay đến 31/3 khi mua các mẫu máy in laser Ricoh như trên, khách hàng sẽ được nhận ngay thẻ cào điện thoại có giá trị từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy theo dòng sản phẩm. Tổng giá trị quà tặng lên đến hàng trăm triệu đồng.

(Nguồn: Ricoh Việt Nam)