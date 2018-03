Tuy thuộc dòng máy in đa chức năng khổ A4, nhưng máy in Ricoh Aficio SP 100SF lại có thiết kế khá gọn gàng và nặng khoảng 9 kg. Vỏ ngoài bằng nhựa của máy kết hợp giữa tông màu đen và trắng, nhưng do có đôi chỗ thiết kế đen bóng nên có thể dễ lưu lại dấu vân tay hay bị trầy xước.

Máy in đa chức năng Ricoh Aficio SP 100SF thiết kế nhỏ gọn cho văn phòng.

Mặc dù là mẫu máy in laser đen trắng, nhưng Ricoh SP 100SF lại có cách bố trí khay nạp và đón giấy hơi giống với một số mẫu máy in phun của các hãng khác. Thiết kế này khá tiện lợi giúp không làm cong giấy khi in, nhất là đối với các loại giấy dày, tuy nhiên, sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều cho người dùng khi máy đang hoạt động vì bộ phận sấy và khe thoát nhiệt lại nằm ngay phía trước. Khay nạp giấy của máy nằm phía sau với sức chứa 50 tờ (định lượng chuẩn 80g/m2), thiết kế dạng đứng, có thể gập lại và “giấu” gọn vào trong máy khi không sử dụng. Trong khi đó, khay đón giấy dạng nắp bật chứa được 10 tờ nằm ở phía trước. Theo hãng sản xuất, mẫu máy đa chức năng này đủ khả năng đáp ứng công suất lên đến 10.000 trang/tháng cho văn phòng bận rộn.

Bảng điều khiển của máy nằm trải dài theo bề ngang với màn hình LCD đơn sắc, các phím số và phím chức năng được bố trí trực quan giúp người dùng dễ dàng thao tác chức năng sao chụp và fax từ máy in mà không cần máy tính. Ngoài cổng giao tiếp USB 2.0 phía sau để kết nối trực tiếp với máy tính, Ricoh SP 100SF còn trang bị 2 ngõ tín hiệu điện thoại vào/ra dùng cho chức năng fax. Nút nguồn được thiết kế nằm bên hông máy cũng giúp người dùng dễ dàng thao tác hơn.

Không chỉ có chức năng in ấn thông thường, mẫu máy in này còn cung cấp khả năng quét, sao chụp và fax tài liệu với cả khay nạp tự động ADF (automatic document feeder) sức chứa 15 tờ lẫn khay kính phẳng. Máy hỗ trợ độ phân giải in tối đa lên đến 1.200 x 600 dpi, độ phân giải sao chụp 600 x 600 dpi, quét với độ phân giải 600 x 600 dpi từ khay kính phẳng và 600 x 300 dpi từ khay ADF. Bên cạnh đó, SP 100SF còn được trang bị modem tốc độ 33,6 Kb/giây cùng với dãy bàn phím số trên mặt điều khiển để phục vụ cho việc fax tài liệu, hình ảnh.

Ricoh SP 100SF thực hiện các tác vụ khá nhanh chóng. Theo công bố của hãng, mẫu máy này có tốc độ in 13 trang/phút và chưa đến 13 giây cho trang đầu tiên. Thử nghiệm thực tế cho thấy, máy có tốc độ in phù hợp với công bố trên, chỉ chênh lệch trong khoảng từ 1 đến 2 giây. Trong khi đó, các thử nghiệm về tính năng quét, sao chụp hình ảnh và tài liệu cũng cho tốc độ khá nhanh.

Bên cạnh thế mạnh về tốc độ, máy in Ricoh SP 100SF còn cung cấp chất lượng bản in cũng như bản quét, sao chụp và fax tốt. Chất lượng in văn bản cho nét chữ đều đặn và liền lạc ngay cả ở co chữ nhỏ nhất 8 point, trong khi ảnh in đen trắng vẫn thể hiện rõ độ nét và các chi tiết. Bản quét văn bản và hình ảnh cho chất lượng chữ rõ nét và ảnh không bị vỡ hạt. SP 100SF cũng có khả năng cung cấp bản sao văn bản lẫn hình ảnh chất lượng hầu như tương đương với bản gốc.

Ảnh chi tiết máy in đa năng Ricoh Aficio SP 100SF

Bài và ảnh: Huy Thắng