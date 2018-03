Những điểm chung

Khay cuốn tự động thuận tiện cho cả hai in tập tài liệu rời và khay kính phẳng cho bản gốc dày (tài liệu, tập, sách) phục vụ các chức năng copy, scan, fax. Tuy nhiên, dù cùng in đến khổ A3 nhưng khay nạp tài liệu gốc cho việc quét và tạo bản sao của Officejet 7500A chỉ dành tối đa cho khổ A4/Letter trong khi Brother MFC-J6710DW có khay dành cho khổ A3 nên bề ngoài to lớn hơn và nặng hơn.

MFC-J6710DW và Officejet 7500A đều có cổng USB 2.0 giúp kết nối với máy tính, cổng vào/ra RJ11 dành cho fax và cổng Ethernet (RJ-45) kết nối mạng chia sẻ trong môi trường cộng tác. Tuy nhiên, giao diện trình đơn của hai máy khác nhau. Brother MFC-J6710DW có màn hình LCD 3,3” cùng nhóm nút được phân bố theo cụm chức năng hỗ trợ đầy đủ các lệnh và điều chỉnh cần thiết. HP Officejet 7500A lại dùng giao diện cảm ứng từ các nút đến màn hình (2,36”) trông hiện đại hơn.

Chất lượng in

Brother MFC-J6710DW

Thử nghiệm in trên giấy chuyên dụng cho in phun ở chế độ Photo, bản in nét với màu sắc thực và da người trông tự nhiên. Trên giấy bóng in ảnh (glossy/photo paper), khi in ở chế độ Best, máy cho bản in xuất sắc với màu sắc đầy đủ (hơi ngả vàng), tông màu thực và mịn.

HP Officejet 7500A

Thử nghiệm trên giấy thường, mức in Draft, bản in văn bản rõ ràng dễ đọc dù biên chữ chưa thật sự liền lạc và đôi chỗ nghiêng ngả. Mức in Normal, biên chữ tròn trịa liền lạc và nét dù ở cỡ nhỏ. In bảng biểu, đồ hoạ và hình ảnh trên giấy thường ở chế độ Normal và Draft đều chi tiết, rõ nét, màu sắc tươi đầy đủ, bản in mịn và không phát hiện lỗi.

Cả hai máy đều phải làm việc tỉ mỉ hơn để có được những bản in tốt nên tốc độ in chỉ ở mức trung bình.

Brother MFC-J6710DW các chức năng đều hỗ trợ khổ A3 tốc độ nhanh hơn

Đa năng

Ngoài khe cắm thẻ nhớ SD, Memory Stick và Memory Stick Duo cho phép in ảnh trực tiếp, Brother MFC-J6710DW còn có thêm cổng PictBridge cho phép in ảnh và lưu dữ liệu trực tiếp từ máy ảnh hay bút nhớ USB.

Với tính năng quét, MFC-J6710DW có độ phân giải quang học tối đa 2400x2400dpi trong khi Officejet 7500A là 4800x4800dpi.

Với MFC-J6710DW, bạn có thể tạo mật khẩu cho tập tin quét nếu chọn Secure PDF. Cả hai máy đều cho chất lượng quét tốt dù MFC-J6710DW cho kết quả sáng hơn còn Officejet 7500A lại cho kết quả tối hơn so với bản gốc.

Nếu so sánh thì dữ liệu quét được từ máy HP Officejet 7500A có độ sâu hơn. Bù lại tốc độ quét của MFC-J6710DW nhanh.

Giá: Brother MFC-J6710DW: 7.727.000 đồng; HP Officejet 7500A: 7.727.000 đồng. Cả hai đều bảo hành 1 năm.