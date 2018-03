Kích thước nhỏ gọn nhằm giúp cho người dùng dễ sắp đặt không gian nội thất văn phòng, HP LaserJet Pro M1132 có khả năng quét (scan) văn bản A4 hoặc các tài liệu đính kèm qua máy quét nằm ngang ở độ phân giải quang học lên đến 1.200 dpi. Nhờ khả năng quét hình vào email, quét vào ứng dụng và quét thành tập tin, người dùng có thể lưu trữ các văn bản dưới dạng kỹ thuật số, giải phóng không gian lưu trữ cần thiết.

Điểm nổi bật nhất của HP LaserJet Pro M1132 là máy có chế độ economode cho tính năng tiết kiệm 31% chi phí in ấn khi sử dụng mực chính hãng CE278A. Chỉ chưa đến hai phút, công việc in ấn có thể được bắt đầu sau khi kết nối cổng USB cao tốc 2.0, thậm chí không cần đĩa CD vì đã có chương trình cài đặt HP Smart. Việc tích hợp sẵn đĩa driver vào trong máy in khiến cho việc cài đặt trở nên đơn giản hơn, ít cồng kềnh hơn và không còn lo lắng mất đĩa driver hoặc tốn thời gian chờ tải về từ Internet.

Còn chiếc máy in đa chức năng HP LaserJet Pro M1212nf mang đến giải pháp in ấn tài liệu tốc độ nhanh, cùng với khả năng copy và scan giúp tiết kiệm thời gian hiệu quả cho văn phòng. Máy có chất lượng trang in tốt, khả năng in ấn qua mạng Ethernet cho phép nhiều người có thể cùng thực hiện lệnh in ấn, kết nối đa dạng.

Để đáp ứng tốt copy và fax riêng biệt, HP LaserJet Pro M1212nf còn được trang bị một máy scan hình phẳng, modem máy fax giúp có thể gửi e-mail bằng cách tự động tạo một mail trên máy tính và đính kèm văn bản vừa scan xong vào đó. Máy in này còn được tích hợp bộ nạp giấy tự động (ADF) 35 trang giúp việc scan, fax hay copy những văn bản dài hoặc giấy khổ lớn (khổ legal-size) được dễ dàng hơn.

HP LaserJet Pro M1212nf có giá chỉ khoảng 5,7 triệu đồng, nhỉnh hơn một chút so với các dòng máy in laser đơn năng. Máy còn có khả năng tiết kiệm 50% năng lượng nhờ công nghệ in tức thời, hoạt động mượt mà và tiết kiệm năng lượng gấp bốn lần nhờ chức năng sao chụp nhanh.

Cả hai dòng máy này của HP đều in ấn với tốc độ siêu tốc và sao chụp các văn bản và hình ảnh sắc nét ở tốc độ lên đến 18 trang một phút. Nhờ công nghệ bật nhanh, người dùng có thể giảm bớt thời gian chờ nhờ trang in đầu tiên chỉ mất 8,5 giây. Năng lượng tiêu tốn khi sử dụng các máy này thấp hơn một nửa so với với các máy in laser cạnh tranh hàng đầu nhờ công nghệ độc quyền "HP Auto-On/Auto-Off" (Bật/Tắt tự động).

Minh Trí