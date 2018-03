Hiện nay các sản phẩm máy in hiện đại trên thị trường rất phong phú. Tuy nhiên, để lựa chọn được chiếc máy in thích hợp, bên cạnh giá thành thì chất lượng hay những tiện ích dài lâu mà sản phẩm này mang lại cũng là những yếu tố đáng lưu tâm.

Chi phí sử dụng thấp

Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, nhu cầu in ấn nội bộ trong văn phòng cũng ngày càng tăng. Lựa chọn một chiếc máy in văn phòng phù hợp với chi phí sử dụng thấp đang là ưu tiên hàng đầu trong quy trình mua sắm trang thiết bị của nhiều doanh nghiệp.

HP LaserJet Pro P1102/P11022w đáp ứng được mong đợi đó nhờ hiệu quả sử dụng cao. Dòng máy này có tốc độ in rất nhanh nhất, lên đến 19 trang một phút đối với khổ giấy letter và 18 trang một phút đối với khổ giấy A4. HP LaserJet Pro P1102/P11022w in được trang đầu tiên chỉ trong 8,5 giây và có thể in trên nhiều chất liệu như giấy bìa, giấy phim hay giấy thường lớn bằng khổ legal.

Bản in chất lượng

HP LaserJet Pro P1102/P1102w là máy in laser tốc độ cao, linh hoạt trong kết nối, dễ sử dụng và có chất lượng bản in tốt. Thêm vào đó, công nghệ tăng độ phân giải HP FastRes giúp các bản in sắc nét với độ phân giải lên tới 1200 dpi, chữ nét tới từng dòng và chuyển sắc đều hơn.

Điều này có được nhờ chất lượng đồng nhất cả về thiết kế, tính năng phần mềm, khả năng vận hành của các phiên bản máy in đơn sắc HP. Chỉ cần kết nối máy in với máy tính qua cổng USB, công nghệ HP Smart Install cho phép người dùng bắt đầu in chỉ sau 2 phút, quá trình cài đặt trình điều khiển sẽ tự động hoàn toàn mà không cần đĩa CD.

Tiết kiệm năng lượng

Người dùng không còn phải đối mặt với nỗi lo tiết kiệm năng lượng khi sử dụng vì HP LaserJet Pro P1102/P11022w có hiệu suất được cải thiện và tích hợp nhiều tính năng cao cấp hữu ích. Công nghệ Auto-on/Auto-off được tích hợp trong tất cả các sản phẩm máy in dòng LaserJet của HP sẽ giúp cho năng lượng tiêu thụ của máy in thấp hơn rất nhiều so với các dòng máy in cùng loại trên thị trường.

Ngoài việc đảm bảo tốc độ và sự thuận tiện do người dùng do không cần phải bận tâm tới việc tắt máy in khi không cần sử dụng và khởi động lại nếu cần in ấn, hai dòng máy này còn tích hợp công nghệ Instant-on giúp máy in vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng cho ra bản in tức thời từ chế độ chờ mà người dùng không phải chờ đợi lâu.

Giải pháp in ấn toàn diện

Gọn gàng với thiết kế đơn giản, tinh tế và hợp lý, HP LaserJet Pro P1102/P11022w mang lại giải pháp tiện ích cho người dùng phổ thông. Đặc biệt, model HP LaserJet Pro P1102w tích hợp khả năng chia sẻ các tập tin và in ấn qua mạng không dây. HP LaserJet Pro P1102/P11022w giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư trang thiết bị in ấn, vận hành ổn định, khả năng nâng cấp linh hoạt và đáp ứng tốt mọi nhu cầu in ấn của doanh nghiệp.

Chế độ hậu mãi

HP luôn duy trì chính sách phát triển sản phẩm tiên tiến và hoạt động ưu đãi thường xuyên dành cho khách hàng. Với các dòng sản phẩm đa dạng đi kèm dịch vụ hậu mãi chất lượng cùng hàng loạt chương trình khuyến mại lớn, thương hiệu HP đã được người dùng trong nước tin tưởng và đánh giá cao về chất lượng.

Thông tin HP LaserJet Pro P1102/P11022w liên hệ: - TP HCM: Công ty TNHH Giải pháp Kỹ thuật AVNET (Việt Nam), 74C Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TP HCM. Điện thoại: 08.38368502

- Đà Nẵng: 9A Lê Thánh Tôn, quận Hải Châu. Điện thoại: 0511.3888.579

- Hà Nội: tầng 19, phòng 1901, tòa nhà C' Land , 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, quận Đống Đa. Điện thoại: 04.39842838

Minh Trí