5 máy in phun màu đa năng dưới 3 triệu đồng

Máy có thiết kế gọn gàng với tông màu đen nhám, đỡ bám bụi bẩn và dấu tay. Bên cạnh chức năng in ấn truyền thống, máy còn có khả năng quét vào sao chụp tài liệu, hình ảnh.

Brother DCP-J140W còn nổi bật với tùy chọn chia sẻ tính năng, dễ dàng cho mọi người trong nhà hay văn phòng dùng chung thông qua kết nối Wi-Fi. Dòng máy này cũng cung cấp những ứng dụng riêng để có thể in từ điện thoại thông minh, máy tính bảng chạy iOS hay Android.

Thử nghiệm với ứng dụng Brother iPrint&Scan cho nền tảng iOS, Số Hóa có thể in ảnh trực tiếp từ iPhone hay iPad đến máy in một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài ra, ứng dụng này cũng cho phép người dùng quét ảnh từ máy in và lưu trực tiếp vào thiết bị.

Brother DCP-J140W được trang bị khay giấy khổ A4 dung lượng lớn hơn, lên đến 100 tờ ở khay nạp giấy và 50 tờ cho khay đón giấy, có thể đáp ứng nhu cầu in ấn lớn của người dùng. Máy cũng trang bị khay quét kính phẳng ở mặt trên phục vụ cho chức năng quét và sao chụp.

So với các mẫu máy in phun đa năng khác cùng tầm giá có màn hình màu cảm ứng, Brother DCP-J140W giá 2,5 triệu đồng lại chỉ trang bị màn hình LCD đen trắng (16 ký tự, một dòng chữ) và không có đèn nền nên hơi bất tiện. Bù lại, dàn phím điều khiển của máy trải dài ở mặt trên lại khá đầy đủ các phím chức năng. Máy cũng có một điểm khuyết nữa là không hỗ trợ in 2 mặt tự động.

Máy in Brother DCP-J140W hỗ trợ độ phân giải in tối đa 6.000 x 1.200 dpi, quét với độ phân giải quang học lên đến 2.400 x 1.200 dpi (có thể nội suy lên đến 19.200 x 19.200 dpi). Trong khi đó, khả năng sao chụp đạt độ phân giải 1.200 x 1.200 dpi (chế độ đơn sắc) và 1.200 x 600 dpi (chế độ màu).

Nhìn chung, Brother DCP-J140W đạt chất lượng in ấn, quét cũng như sao chụp khá tốt, cả tài liệu đen trắng lẫn ảnh màu. Theo hãng Brother, mẫu máy in này đạt tốc độ in 5 trang một phút ở chế độ in chuẩn, trong khi tốc độ sao chụp đạt 22 bản đen trắng hoặc 20 bản màu một phút.

Về chất lượng ảnh in màu, Brother DCP-J140W cho chất lượng rất xuất sắc trên giấy riêng của Brother, có thể làm vừa lòng những người dùng khó tính nhất. Tuy vậy, muốn đạt được chất lượng ảnh in như thế thì máy phải mất khá nhiều thời gian để chăm chút và hoàn thành. Với một ảnh màu JPEG khổ A4, Brother DCP-J140W phải mất trung bình khoảng 10 phút để hoàn thành.

Brother DCP-J140W sử dụng công nghệ in phun với hệ thống 4 hộp mực riêng biệt (hộp mực đen và 3 hộp mực màu Cyan, Magenta, Yellow). Máy chỉ trang bị duy nhất cổng USB 2.0 để kết nối với máy tính.

Hình ảnh chi tiết máy in Brother DCP-J140W:

Brother DCP-J140W có thiết kế gọn gàng với tông màu đen nhám.

Khay nạp giấy dung lượng lớn lên đến 100 tờ và khay đón giấy 50 tờ.

Màn hình LCD đen trắng và dàn phím điều khiển trải dài ở mặt trên khá đầy đủ các phím chức năng.

Khay quét kính phẳng ở mặt trên phục vụ cho chức năng quét và sao chụp.

Máy sử dụng hệ thống 4 hộp mực riêng biệt.

Cổng giao tiếp USB được thiết kế giấu kín phía trong theo truyền thống các dòng máy in của Brother.

Cổng nguồn nằm bên hông.

Nắp bật phía sau giúp xử lý trong các tình huống kẹt giấy.

Máy hỗ trợ in hay quét ảnh trực tiếp từ iPhone một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Bài và ảnh: Huy Thắng