Phương pháp in nhuộm thăng hoa trên máy in Canon Selphy

Với điểm chính là cơ động, máy có thiết kế nhỏ gọn với bề ngang chưa đến 7 cm và chỉ nặng 810 gram với màn hình nghiêng 2,7 inch và các phím bấm thiết lập ngay trên thân máy. Người dùng có thể kết nối bằng các cổng USB 2.0, PictBridge hoặc sử dụng khe cắm thẻ nhớ để in ảnh trực tiếp. Những tính năng này tương tự như đàn anh Canon CP810 hay các đàn anh chuyên nghiệp như Canon Pixma-1.

Máy in màu Canon Selphy CP900

Tuy Selphy CP 900 có hạn chế nhiều về kích thước ảnh, nhưng bù lại đó là sự tiện lợi và hoạt động đơn giản. Canon có cung cấp cho tùy chọn bộ pin sạc NB-CP2L để người dùng tiện lợi khi không phải sử dụng ổ cắm điện.

In ảnh trực tiếp bất cứ đâu.

Ngoài khả năng in ảnh trực tiếp từ máy ảnh, thẻ nhớ, Selphy CP900 với tiện ích Selphy Photo Print đi kèm cho phép người dùng có nhiều tùy chọn hơn trong việc in ấn từ máy tính và các thiết bị di động Android, iOS.

Người dùng có thể dễ dàng chọn và in ảnh chỉ với 3 bước đơn giản, có nhiều kiểu mẫu độc đáo để tùy chọn thiết lập hình ảnh từ chiếc “minilab” di động này.

Xem ảnh chi tiết sản phẩm và quá trình in

Máy in Selphy CP900, khay nạp giấy và mực in.

Sử dụng giấy in ảnh chuyên dụng của hãng Canon để thử nghiệm in ảnh qua kích thước 4 x 6 inch, kết quả thu được rất ấn tượng với một chiếc máy in di động.

Với ảnh chân dung, Selyphy CP900 thể hiện tông màu khá tươi tuy nhiên màu da hơi tối hơn so với trên máy tính. Canon Selphy CP900 tương đối đơn giản với thể loại ảnh đen trắng, mọi thứ đều có thể chấp nhận từ thể hiện màu đơn sắc cho đến chi tiết ảnh. Giới hạn trong khung hình 4x6 nên cũng không cần đòi hỏi quá nhiều từ Selphy CP900. Ngoài ra, Selphy CP900 cũng cho một chất lượng khá tốt với ảnh phong cảnh, nhiều màu sắc phù hợp với đại đa số người dùng, chất lượng ảnh tươi và chi tiết ảnh thể hiện khá tốt.

Theo Canon, máy in ảnh Selphy CP900 được bán với giá 3,6 triệu đồng, trong khi bộ kit KP-108IN gồm 3 cuộn mực in và 108 tờ giấy in ảnh khổ 10 x 15 cm được bán với giá từ 525.000 đồng đến 590.000. Với giá thành như vậy, tính ra chi phí một tấm ảnh từ 4.800 đồng cho đến 5.500 đồng, cao hơn so với chi phí rửa tại các tiệm ảnh, nhưng lợi thế cơ động phục vụ người dùng thích trải nghiệm cảm giác “in ảnh mọi lúc, mọi nơi” rất đáng để xem xét.

Thông số kỹ thuật:

Màn hình LCD Màn hình màu TFT loại 2,7 inch với cơ chế xoay Kết nối Wi-Fi 802.11b/g/n; Khe cắm thẻ nhớ; PictBridge; USB Công nghệ In nhiệt Mực in KP108IN; KP36IP; KC18IL; KC18IF; KC36IP Độ phân giải 300 x 300 dpi Tốc độ in 14 ppm Kích thước 178 x 127 x 60,5 mm Khối lượng 810 gram Nguồn điện Thiết bị điều hợp nguồn AC CA-CP200B

Bộ pin NB-CP2L (phụ kiện bán kèm) và thiết bị sạc CG-CP200

Bài và ảnh: Minh Cao