Chiếc máy để bàn "all in one" mới của Acer là Aspire Z5763 trang bị màn hình LCD kích thước 23 inch hỗ trợ hiển thị hình ảnh 3D và tốc độ đáp ứng 120Hz độ phân giải chuẩn Full HD 1080p.

Aspire Z5763.

Máy có cấu hình mạnh với vi xử lý Intel Core i Sandy Bridge, ổ cứng dung lượng 2TB, bộ nhớ RAM DDR3 tốc độ 16GB, card đồ họa NVIDIA GeForce GT 440 hoặc 435M, ổ quang Blu-ray, tùy chọn tính năng xem TV kỹ thuật số, âm thanh vòm nổi.

Ngoài màn hình hiển thị hình ảnh 3D với công nghệ NVIDIA 3D Vision, Aspire Z5763 còn nổi bật với camera độ phân giải 2 Megapixel hỗ trợ nhận diện cử chỉ giống Kiniect của Microsoft được Acer gọi tên là "AirControl".

Aspire Z5763 hiện có giá khởi điểm tại thị trường Anh là 999 bảng, tương đương 1.650 USD. Dự kiến giá bán tại Mỹ sẽ rẻ hơn.

Một số hình ảnh thực tế của Aspire Z5763.

Màn hình 23 inch hỗ trợ phát hình ảnh 3D. Model này có kích thước khá dày. Các cổng kết nối được tích hợp bên hông trái máy. Kính 3D chuyên dụng đi kèm và chuột không dây. Cấu hình chi tiết.

Minh Phương

Ảnh: Notebookitalia