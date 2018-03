Dòng máy tính để bàn "tất cả trong một" (All-In-One) chưa được Sony Việt Nam phân phối ở thị trường trong nước. Tuy nhiên, mẫu máy này đã bắt đầu được một số cửa hàng nhập về bán. Model mới nhập về là phiên bản được nâng cấp trong năm 2011 và các phiên bản phần mềm cảm ứng mới.

Sony Vaio L chỉ xuất hiện ở Việt Nam với một phiên bản là L214FX/B với màn hình cảm ứng điện dung đa điểm kích thước 24 inch độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel, vi xử lý Intel Core i5-2410M tốc độ 2,3 GHz, bộ nhớ RAM DDR3 6 GB, chip đồ họa Intel HD Graphics, ổ cứng dung lượng 1 TB tốc độ 7.200 vòng/phút.

Sony Vaio L214FX/B có ổ quang Blu-ray đi kèm, cân nặng 11,6 kg và có giá bán tham khảo là 28,85 triệu đồng cho model cấu hình như trên.

Trong các thử nghiệm đầu tiên, Vaio L có cảm ứng nhạy dù giao diện Windows 7 không hỗ trợ tốt. Máy nhận tối đa cảm ứng hai cử chỉ thay vì 5 như trên Windows 8. Sony tích hợp một bộ phần mềm khá thú vị là nhận dạng cử chỉ như trên một số dòng máy laptop Vaio cao cấp khác. Webcam của máy sẽ nhận dạng động tác của người dùng vẫy qua lại để chuyển hình ảnh hoặc bài nhạc tương ứng.

Máy để bàn "all in one" chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam, thêm nữa các model như Sony Vaio L nói trên và iMac có giá thành khá đắt nên hầu hết các cửa hàng cho biết chỉ nhập một đến hai model để bày bán chờ thăm dò. Nếu nhu cầu cao hơn mới nhập tiếp không như các sản phẩm laptop khác.

Dưới đây là một số hình ảnh của Sony Vaio L tại Việt Nam.

Sony Vaio L với màn hình cảm ứng lớn 24 inch độ phân giải Full HD. Chân đế của máy thiết kế khá đơn giản với một vòng kim loại ở dưới. Logo Sony phát sáng khi sử dụng. Hệ thống đèn báo tín hiệu phía góc trên. Màn hình của Vaio L có một lớp viền ngoài. Các khe rãnh giữa viền này với màn hình lùi phía trong sẽ khó vệ sinh khi dính bụi. Mặt sau máy bằng nhựa bóng. Logo Vaio ở chính giữa. Các kết nối ở phía sau máy với cổng HDMI vào, ra cùng 3 cổng USB 2.0. Xem tiếp các chi tiết khác của Sony Vaio L

Tuấn Hưng