Trải nghiệm Mac OS X trên PC

OSx86 vốn là dự án mở bắt nguồn từ diễn đàn InsanelyMac, sau đó dần bắt đầu lan rộng ra giới công nghệ toàn thế giới, nhằm giúp Mac OS X có thể hoạt động tốt trên PC chạy nền tảng Intel x86.

Sở dĩ Mac OS X có thể cài được trên PC sử dụng chip Intel x86 được là bởi nền tảng này cho phép hệ điều hành của Apple chạy trên hệ thống phần cứng giống với những chiếc máy tính thông thường. Cộng đồng công nghệ bắt đầu quan tâm tới vấn đề này kể từ khi Mac OS X 10.4 Tiger ra mắt người dùng vào năm 2005. Đây là lúc Apple chính thức chuyển đổi hệ điều hành của mình sang sử dụng nền tảng Intel x86.

Mac OS X là hệ điều hành có giao diện thân thiện và bắt mắt. Ảnh chụp màn hình.

Mặc dù hỗ trợ hệ thống phần cứng giống nhau nhưng người dùng không thể cài đặt trực tiếp hệ điều hành này lên PC bằng đĩa DVD gốc, bởi Mac OS sở hữu phần mềm hỗ trợ riêng biệt.

Apple rất giới hạn trong việc chọn ra các nhà sản xuất và linh kiện cho máy tính Mac, do đó, Mac OS X chỉ có sẵn một số driver đặc thù. Ví dụ, card onboard Ethernet Realtek RTL8139 có mã IOPCIPrimaryMatch là 0×813910EC, có thể chạy ngay khi cài đặt do driver có sẵn nhưng lại không hỗ trợ các thế hệ Ethernet Realtek khác.

Thêm vào đó, hai hệ điều hành của Apple và Windows sử dụng hệ thống driver hoàn toàn khác nhau. Driver trên Windows được các hãng sản xuất tạo ra theo một chuẩn chung của "gã khổng lồ phần mềm", việc này khiến cho máy tính chạy Windows có thể tương thích với nhiều thiết bị hơn. Trong khi đó, Mac OS là hệ thống mang tính chất đóng vì vậy driver trên máy tính Mac không tuân theo tiêu chuẩn nào. Những driver như vậy không do một phía nhà sản xuất phần cứng viết mà phải có sự hỗ trợ từ Apple. Do đó, những thiết bị như card đồ hoạ Geforce GTX 825 trên PC không thể hoạt động được trên hệ điều hành Mac OS và ngược lại. Ngoài ra, Mac OS X còn có những điểm khác biệt so với Windows về những đặc điểm kỹ thuật khác như EFI, bảng DSDT, SMC...

Device ID có thể được tìm thấy trên mục Device Manager của máy tính. Ảnh chụp màn hình

Việc đầu tiên mỗi người dùng cần làm là kiểm tra độ tương tích của phần cứng. Đây được cho là một trong những bước cơ bản và tốn nhiều thời gian nhất khi cài dặt Mac OS lên PC. Người sử dụng phải xác định rõ ràng Device ID và Vendor ID của phần cứng, bởi driver trên Mac OS X phụ thuộc rất lớn vào hai thông số này. Tính riêng card màn hình Intel GMA 950 đã có tới ba Device ID khác nhau bao gồm: 2702, 27AE, 27A2.

Device ID và Vendor ID có thể được tìm bằng cách mở Device Manager, chọn thiết bị cần tìm, mở Properties và chọn mục Details. Những thông số cần được ưu tiên bao gồm VGA, chip âm thanh, network card, wireless card, SATA/IDE controller, series của chipset.

Sau khi đã xác định được Device ID và Vendor ID, người dùng có thể xác định phần cứng của mình thông qua trang PCIDatabase. Các thông tin về phần cứng tương thích có thể tìm thấy và đối chiếu trên trang Wiki của cộng đồng OSx86. .

Thêm vào đó, người dùng nên chuẩn bị cho mình bootloader phù hợp (đoạn mã chỉ dẫn tìm file boot của hệ điều hành). Chameleon là một bootloader được nhiều người ưa dùng khi cài Mac OS X lên PC. Sản phẩm này là của tác giả Voodoo team trong cộng đồng OSx86, cho phép máy tính có khả năng đọc định dạng file hệ thống HFS+ vốn rất kén bootloader. Công cụ này được cộng đồng Hackintosh đánh giá cao do hỗ trợ tốt vấn đề đọc định dạng HFS+ mà Apple đưa ra.

Chameleon là bootloader thường sử dụng khi cài đặt Mac OS X lên PC.

Có rất nhiều phương pháp cài đặt Mac OS X trên PC khác nhau. Chỉ tính phiên bản OS X 10.7 Lion đã có tới 5 cách trên trang Wiki OSx86, bản 10.6.8 Snow Leopard thì có khoảng 4 cách cài đặt… Tuy nhiên, hai phương pháp chủ yếu thường gặp hiện nay bao gồm: cài đặt bằng đĩa DVD gốc hệ điều hành có CD hỗ trợ boot như iBoot, Rebel EFI, Empire EFI và sử dụng Distro (có thể hiểu là bản phân phối phần mềm mã nguồn mở) đã được tích hợp sẵn driver.

Mỗi phương pháp lại có ưu, nhược điểm khác nhau. Bản cài đặt Mac OS X lên PC nhờ Distro đã được vá lỗi sẵn nên có thể chạy định dạng ổ đĩa MBR sử dụng trên Windows (Mac OS X chỉ hỗ trợ định dạng GPT). Tuy nhiên, việc cập nhật hệ điều hành lên các phiên bản mới hơn vẫn có khả năng bị lỗi, đồng thời nếu chọn driver không phù hợp, máy sẽ không thể boot được. Trong khi đó, cách sử dụng đĩa DVD hệ điều hành gốc và CD phụ trợ có thể giúp PC chạy và cập nhật các phiên bản Mac OS X cũng như driver một cách dễ dàng, ít gặp lỗi nhưng lại phức tạp trong khâu thao tác.

Cần phải khẳng định rằng, để giúp cho PC chạy hệ điều hành Mac OS X không phải việc dễ. Đây là công việc được nhiều dân chơi công nghệ đánh giá là có phần “nhiêu khê” từ khâu chuẩn bị cho tới lúc thực hiện. Thêm vào đó, việc cài đặt không phải lúc nào cũng thành công ngay từ lần đầu tiên. Anh Long (Giảng Võ, Hà Nội) cho biết anh đã phải cài đi cài lại lên tới khoảng hai chục lần mới có thể chạy thành công hệ điều hành của Apple trên máy tính của mình. Mặc dù vậy, anh vẫn rất hài long bởi có thể trải nghiệm được Mac OS X mà không phải sắm cho mình một chiếc máy tính Mac mới.

Xuân Ngọc