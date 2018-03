Carl Zeiss Cinemizer OLED mang màn hình đến gần mắt người sử dụng hơn.

Mẫu kính độc đáo của Carl Zeiss được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm CeBIT năm ngoái nhưng chỉ dưới dạng bản thử nghiệm. Đây là sản phẩm khá giống với Personal 3D Viewer của Sony nhưng có một số điểm khác biệt. Với kính Cinemizer OLED, người dùng có thể trải nghiệm cảm giác đi trong các môi trường không gian ảo được điều chỉnh trực tiếp thông qua máy tính bảng hay điện thoại di động. Hệ thống này được hãng gọi là Thực tại ảo (Virtual Reality).

Hai màn hình chính của Cinemizer OLED tương ứng với hai mắt người dùng có độ phân giải 870 x 500 pixel (thấp hơn so với chuẩn HD của Sony Personal 3D Viewer). Do có thể hiển thị hình ảnh độc lập nên người dùng có thể xem được cả nội dung 2D lẫn 3D. Carl Zeiss cho biết thiết bị được tích hợp hệ thống theo dõi cử động của đầu giúp người dùng điều hướng ở môi trường ảo bằng cách cử động đầu. Tuy nhiên, do chưa sở hữu được đồng bộ cả hệ thống phần mềm nên Số Hóa chưa thể thử nghiệm thực tế tính năng này.

Cinemizer OLED hỗ trợ chỉnh độ cận từ -5 đến +2 và cho phép điều chỉnh với từng mắt. Độ phân giải của màn hình phía trong thấp hơn sản phẩm của Sony nhưng trải nghiệm thực tế cũng khá tốt dù khi nhìn có cảm giác màn hình vẫn hơi nhỏ so với khoảng không gian tối xung quanh.

Việc sử dụng dây tuy không gọn nhưng giúp cân nặng vừa phải không gây khó chịu cho người dùng.

Đi kèm với Cinemizer OLED là một bộ thu và phát tín hiệu lên kính và kết nối bằng dây trực tiếp. Người dùng có thể sử dụng dây AV hoặc HDMI (thông qua một đầu chuyển microHDMI) để lấy nội dung từ các thiết bị hình ảnh. Trên bộ thu này cũng có thêm một cổng miniUSB để sạc pin cũng như một nút nguồn đi kèm. Việc sử dụng dây tỏ ra hơi rắc rối một chút nhưng theo nhà sản xuất, tích hợp một bộ thu phát không dây lên kính sẽ làm thiết bị nặng hơn gây khó chịu cho người dùng. Cân nặng của Cinemizer OLED được cho là vừa đủ để chưa chạm ngưỡng gây mỏi.

Ngoài hiển thị hình ảnh, ở hai bên của kính còn có giắc cắm tai nghe và tặng kèm tai nghe cho mỗi tai tách biệt. Ngoài công nghệ tái tạo thực tại ảo, hãng cũng hướng sản phẩm đến các đối tượng người dùng như chơi game, xem phim, quay video hay điều khiển các thiết bị từ xa khá hữu dụng.

Cinemizer OLED có giá dự kiến trên 20 triệu đồng.

Ảnh thực tế Cinemizer OLED

Bài và ảnh: Tuấn Hưng