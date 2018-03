Kho ứng dụng Windows 8 đã cán mốc 20.000.

Microsoft đã chính thức phá vỡ mốc 20.000 phần mềm mới theo số liệu công bố của Wes Miller, một cựu nhân viên của hãng phần mêm Mỹ từng phụ trách mảng Windows. Gần 18.000 ứng dụng hay khoảng 87% trong số này là miễn phí. Đây là con số tổng trên toàn thế giới nhưng mỗi vùng lại có sự khác biệt như ở Canada, tổng ứng dụng là 14.000 trong khi Mỹ thấp hơn là 12.675 và Anh cũng có khoảng 11.000.

Con số 20.000 đối với một gian hàng phần mềm trực tiếp là khá ít ỏi so với 700.000 trên kho ứng dụng của Apple hay 600.000 ứng dụng trên Play Store của Android. Tuy nhiên, đây là điều rất đáng khen ngợi với một hệ điều hành còn khá mới mẻ như Windows 8, đặc biệt khi tốc độ tăng trưởng khá nhanh với hơn 500 ứng dụng mới được tải lên mỗi ngày, theo The Next Web.

Với tốc độ này, số lượng ứng dụng có thể dễ dàng đạt đến con số 40.000 vào cuối năm nay. Tuy nhiên, để cán mốc 100.000 ứng dụng sau 90 ngày kể từ khi ra mắt vào 26/10 vừa qua thì Microsoft vẫn cần đẩy nhanh thêm tốc độ phát triển. Hiện Windows 8 vẫn sử dụng tốt tất cả các phần mềm từ các phiên bản Windows thấp hơn nên sự phong phú vẫn đảm bảo tốt cho người sử dụng.

So sánh số lượng kho ứng dụng của Windows 8 với Apple App Store và Play Store có thể không công bằng nhưng nếu đặt cạnh Mac App Store của Apple, sản phẩm của Microsoft đang chiếm nhiều ưu thế. Từ tháng 1/2011 đến tháng 4/2012, chỉ có khoảng 10.000 ứng dụng mới được thêm vào kho của hệ điều hành Mac OS X.

Minh Phương