Nokia bán ra Asha 308 và 309 giá rẻ tại VN

Tích hợp kho ứng dụng trực tuyến Nokia Store, Asha 309 ghi điểm với giới trẻ khi đem đến thế giới giải trí và tiện ích sôi động gồm nhiều trò chơi, nhạc chuông hay phần mềm miễn phí.

Việc truy cập Nokia Store khá đơn giản, người dùng chỉ cần đăng ký tài khoản bằng e-mail và mật khẩu. Nokia Store có giao diện thân thiện, giúp đơn giản hóa quá trình thao tác, dễ dàng tìm kiếm các ứng dụng sành điệu phù hợp với sở thích. Bên cạnh các ứng dụng miễn phí, Nokia Store còn hỗ trợ việc thanh toán cho những ứng dụng tính phí bằng cách gộp vào tiền điện thoại (hỗ trợ mạng VinaPhone và MobiFone).

Nokia Asha 309 Wi-Fi còn có bộ sưu tập game "xịn" bản quyền của EA được tặng kèm miễn phí. Những game "đỉnh" như Need for Speed: The Run, Bejeweled, The Sims 3 World Adventures, Risk… rất nổi tiếng trên thị trường game online đã được Electronics Arts biên tập riêng cho dòng Asha cảm ứng của Nokia, đem đến những trải nghiệm di động hấp dẫn.

Trình duyệt Xpress Browser trên Asha 309 có thể nén dữ liệu đến 90%, giúp người dùng lướt web với tốc độ nhanh gấp 3 lần. Nhờ vậy các bạn trẻ sẽ thoải mái lướt web, tra cứu thông tin, đọc tin tức, cập nhật Facebook liên tục mà không phải lo lắng về cước phí Internet di động.

Được tích hợp sẵn công cụ bản đồ nổi tiếng Nokia Maps, Asha 309 giúp các "phượt thủ" dễ dàng khám phá những thành phố mới, vạch lộ trình và gửi vị trí đến bạn bè. Ứng dụng Nokia Nearby còn giúp người dùng nhanh chóng tìm vị trí máy ATM, nhà hàng hay siêu thị xung quanh vị trí mình đang đứng chỉ bằng một cú chạm lên màn hình. Còn Nokia Life + chứa đựng những lời khuyên hữu ích cho sức khỏe, kỹ năng sống của bạn trẻ.

Asha 309 bắt sóng Wi-Fi cực nhạy, đảm bảo kết nối Internet ổn định. Nút bật tắt Wi-Fi được bố trí ngay trên menu topdown và luôn hiển thị khi đang chạy bất kỳ ứng dụng nào. Nhờ vậy người dùng không phải mất công vào menu chính mỗi khi muốn bật tắt Wi-Fi..

Máy được trang bị màn hình cảm ứng điện dung đa điểm. Giao diện "Swipe" điều khiển bằng cách vuốt ngang, lướt dọc, truy cập các ứng dụng yêu thích nhanh chóng. Màn hình 3 inch của Asha 309 có khả năng chống trầy xước tốt nên không cần đến miếng dán màn hình. Ngoài ra, Asha 309 còn có camera 2 megapixel ở mặt sau với thấu kính cải tiến, "bắt hình" rõ nét ngay cả ở những nơi thiếu sáng hay chụp hình vào ban đêm.

Minh Trí