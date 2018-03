JetBrains - nhà sản xuất của IDE Java IntelliJ IDEA - sẽ thêm một ngôn ngữ nữa vào “đấu trường” ngày càng đông đúc của các ngôn ngữ dựa trên máy ảo Java (JVM).





Phiên bản beta của ngôn ngữ sẽ được phát hành công khai vào cuối năm nay. Cùng với Java và các ngôn ngữ khác như Scala, JRuby và Groovy, Kotlin sẽ chạy trên JVM.



Theo JetBrains, Java có những hạn chế và các vấn đề "hoặc không thể hoặc rất khó để sửa chữa do những vấn đề về tính tương thích ngược". Công ty cho biết, họ muốn Kotlin là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng an toàn hơn, ngắn gọn hơn so với Java. Mục đích khác là để làm cho nó đơn giản hơn "đối thủ cạnh tranh trưởng thành nhất" - Scala.



Cả trình biên dịch và plug-in IntelliJ IDEA cho ngôn ngữ sẽ được cung cấp thông qua nguồn mở theo giấy phép Apache. Các thư viện Kotlin cũng có thể được phát triển. JetBrains có kế hoạch làm cho ngôn ngữ có thể mở rộng theo nhiều cách khác nhau.