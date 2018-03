Theo chỉ số đánh giá của cộng đồng lập trình Tiobe phiên bản tháng 10, tính phổ biến của Java bị tụt giảm kể từ tháng 9 năm nay - ước tính khoảng 17,913% nhà phát triển sử dụng Java so với 18,761% ở tháng trước đó. Java vẫn là ngôn ngữ hàng đầu, nhưng nếu xu hướng giảm tiếp tục kéo dài thì ngôn ngữ C, xếp thứ hai với 17,707% người dùng sẽ có thể leo lên vị trí quán quân vào tháng tới.

Java đã luôn dẫn đầu trong danh mục xếp hạng của Tiobe từ năm 2001 cho đến hiện giờ, nhưng không tính giai đoạn giữa năm 2004 và giữa năm 2005 và một số tháng hồi năm ngoái vì thời gian đó ngôn ngữ C “soán ngôi” Java. Giám đốc điều hành của Tiobe, Paul Jansen, nhận định sở dĩ Java phải đối mặt với xu hướng bị giảm người sử dụng trong thời gian dài bởi vì ngôn ngữ này chậm cải tiến so với các ngôn ngữ khác, chẳng hạn như C#.

Vào tháng 7/2011, Oracle đã tung ra bản Java SE 7 (Standard Edition 7), cũng là lần cập nhật chính đầu tiên trong hơn 5 năm. Các tính năng mới của Java SE 7 là hỗ trợ bộ xử lý đa nhân và các ngôn ngữ lập trình động. Java SE 8 có thể ra mắt vào năm 2013, với tính năng động cơ Nashorn JavaScript.

Nằm trong Top 10 ngôn ngữ hàng đầu do Tiobe thống kê, còn có C++, PHP, C#, Objective-C, Visual Basic, Python, Perl và JavaScript. Objective-C và Transact-SQL luôn đạt thứ hạng cao ứng với tỷ lệ sử dụng cho từng ngôn ngữ là 6,245% và 0,909%; trong lúc Assembly đã quay lại Top 20 với vị trí 19. Visual Basic.Net nhảy lên hạng 25 sau khi đứng thứ 39 hồi năm ngoái. F# rơi từ hạng 23 xuống 46. Tiobe dựa trên số kỹ sư dùng thành thạo ngôn ngữ lập trình trên toàn cầu, dựa vào các khóa học và các nhà cung cấp thứ 3 kèm các công cụ tìm kiếm như Google, Bing và Yahoo cũng như Wikipedia để tính toán xếp thứ hạng cho các ngôn ngữ lập trình.