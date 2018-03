BYOD (Bring Your Own Device - Cho phép nhân viên sử dụng thiết bị của cá nhân trong môi trường làm việc) và SDN (Software Defined Networking - Mạng được định nghĩa bằng phần mềm) những xu thế lớn nhất và cũng là chủ đề "hot" trong lĩnh vực CNTT hiện tại.

Trong một khuynh hướng về SDN, trí tuệ của mạng nền tảng có thể được phân tách ra khỏi thiết bị phần cứng vật lý. Hỗ trợ cho SDN là OpenFlow, một giao thức có thể chạy trên cơ sở hạ tầng mạng gồm có thiết bị từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, bao gồm cả thiết bị từ HP.

Để có thể điều khiển một mạng SDN, cần phải có một bộ điều khiển (controller). HP mới công bố bộ điều khiển SDN OpenFlow của chính hãng mang tên bộ điều khiển SDN mạng ứng dụng ảo (Virtual Application Network SDN controller). Bộ điều khiển OpenFlow của HP không chỉ dừng lại ở những gì có trên các bộ điều khiển OpenFlow nguồn mở thế hệ hiện tại.

"Chúng tôi còn cung cấp một loạt những chức năng mở rộng của OpenFlow để tăng cường hỗ trợ cho thiết bị phần cứng của HP," ông Mike Banic, Phó chủ tịch phụ trách marketing toàn cầu các sản phẩm mạng của HP phát biểu với Enterprise Networking Planet.

Bản thân một bộ điều khiển OpenFlow thuần túy không có gì là hấp dẫn. Điều biến một bộ điều khiển trở nên thú vị chính là các ứng dụng mạng mà nó có thể hỗ trợ. Vì lý do đó, HP cũng đồng thời giới thiệu một ứng dụng bảo mật SDN có tên gọi là Sentinet chạy trên nền tảng của bộ điều khiển SDN mạng ứng dụng ảo của HP.

Ông Banic cho biết, Sentinel tự động hóa việc phát hiện các lỗ hổng an ninh trên mạng SDN và sau đó tự động hóa việc báo cáo với sản phẩm HP's Arcsight SIEM. Báo cáo đó đồng thời còn giúp khắc phục sự cố và đảm bảo tuân thủ quy định. "Các chương trình của bộ điều khiển SDN truy cập vào các thiết bị trong một mạng hội tụ công nghệ có dây và không dây thông qua giao thức OpenFlow. Sau đó chương trình Sentinel sẽ tái định tuyến các yêu cầu dịch vụ tên miền", ông Banic phân tích.

Khuynh hướng SDN có ý nghĩa quan trọng đối với các môi trường BYOD vì người dùng có được cả nội dung công việc và nội dung cá nhân trên các thiết bị của họ. Khi người dùng bấm vào một đường link, thiết bị sẽ gửi đi một yêu cầu DNS. Bởi vì Sentinel có thể truy cập các yêu cầu đó, nó có thể so sánh yêu cầu đó với một cơ sở dữ liệu tại trung tâm quản lý nguy cơ an ninh HP TippingPoint. Nếu yêu cầu đó được gửi đến một trang web có tiềm ẩn nguy cơ an ninh, Sentinel sẽ chặn truy cập vào trang web đó trên phạm vi toàn mạng, chứ không chỉ từ một thiết bị điểm truy cập không dây.

HP đang cập nhật máy chủ quản lý truy cập của người dùng (User Access Manager - UAM) tại trung tâm quản lý thông minh (Intelligent Management Center - IMC) của hãng lên phiên bản 5.2 để nâng cao năng lực hỗ trợ sự hội tụ của BYOD và SDN trên cả mạng có dây và không dây. UAM phiên bản 5.2 cung cấp khả năng tự đăng ký (self-registration) dành cho những người dùng sử dụng thiết bị của cá nhân trong môi trường làm việc, sau đó sẽ được so sánh với thông tin mà Sentinel gửi đến HP Arcsight để ghi nhật ký và đảm bảo tuân thủ quy định.

HP Việt Nam tổ chức sự kiện HP Networking diễn ra từ 8h30 đến 12h00 ngày 18/6 tại khách sạn Nikko, 235 Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TP HCM. Để tìm hiểu thêm về giải pháp BYOD và SDN của HP, đăng ký tham dự với đại diện của HP Việt Nam, bà Đàm Quỳnh Anh qua e-mail: quynhanh@ftad.com.vn hoặc điện thoại: 04.6258 4149 - 0974921166.

Minh Trí