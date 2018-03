Máy in HP Deskjet 5525 hỗ trợ Wi-Fi

Là phiên bản nâng cấp của model 5525, mẫu máy in phun đa năng HP Deskjet Ink Advantage 6525 e-All-in-One cũng có nhiều điểm tương đồng về thiết kế cũng như tính năng. Máy có thiết kế gọn gàng với vỏ ngoài bằng nhựa tông màu đen nhám viền màu vàng đồng, nặng khoảng 6,2kg.

Máy in phun đa chức năng HP Deskjet Ink Advantage 6525 e-All-in-One.

Ngoài chức năng in ấn thông thường, mẫu máy in 4-trong-1 này còn cung cấp khả năng quét, sao chụp tài liệu, ảnh màu và khả năng in qua mạng Internet nhờ công nghệ HP ePrint.

Với tính năng ePrint, người dùng in tài liệu bằng cách gửi email đến trực tiếp bất kỳ máy in HP hỗ trợ ePrint qua kết nối Internet mà không cần phải cài đặt trình điều khiển. Chỉ cần gán một địa chỉ email cho máy, tính năng ePrint sẽ thực hiện được từ bất kỳ thiết bị di động nào gồm smartphone, MTXT hay các thiết bị dùng iOS.

So với model 5525, HP 6525 có nhiều điểm cải tiến về thiết kế khay giấy nhằm mang lại sự tiện lợi cho người dùng khi sử dụng. Ngoài ra, mẫu máy in này còn có màn hình cảm ứng màu lớn hơn của 5525, với kích thước 3,45 inch và có khả năng thay đổi độ nghiêng, cho phép người dùng thực hiện thao tác trực tiếp trên máy. HP 6525 cũng có khe đọc thẻ phía trước để in ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ máy ảnh, hỗ trợ các loại thẻ MS Duo, MMC và SD.

Khay nạp giấy chính của máy ở mặt trước dạng hộc kéo có sức chứa 80 tờ, trong khi khay nạp giấy in ảnh nằm riêng biệt phía trên với sức chứa 20 tờ. Khay đón giấy ra nằm trên cùng có thể chứa được 20 tờ.

Máy hỗ trợ khổ giấy A4 tối đa với các loại giấy in đa dạng, từ loại giấy thông thường định lượng từ 75g/m2 cho đến các loại giấy dày như bì thư, giấy in ảnh hay các loại card với định lượng tối đa lên đến 300g/m2.

Máy in HP 6525 cũng trang bị khay kính phẳng phía trên phục vụ cho chức năng quét, sao chụp tài liệu hay ảnh màu, hỗ trợ độ phân giải quét quang học lên đến 1200 dpi trong khi độ phân giải sao chụp tối đa là 600 dpi.

HP 6525 sử dụng công nghệ in phun với hệ thống 4 hộp mực riêng biệt (mực đen và 3 mực màu Cyan, Magenta, Yellow). Máy hỗ trợ độ phân giải in đen trắng lên đến 1.200 x 600 dpi, in màu tối đa 4.800 x 1.200 dpi. Theo hãng sản xuất, máy in 6525 có khả năng đáp ứng công suất lên đến 1000 trang một tháng.

Máy in HP 6525 kết nối với máy tính cổng giao tiếp USB 2.0. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ kết nối Wi-Fi giúp người dùng in ấn hay quét qua mạng không dây.

Nhìn chung, máy in HP 6525 cung cấp chất lượng bản in, bản quét cũng như sao chụp khá chuyên nghiệp. Văn bản in đen trắng lẫn đồ họa màu trên giấy A4 cho chất lượng nét chữ rõ ràng, đều đặn, màu khá tươi. Chất lượng ảnh màu in trên giấy bóng in ảnh chuyên dụng của HP ở chế độ cao nhất cũng không có gì đáng phàn nàn.

Về tốc độ, theo công bố của HP, mẫu máy in này cùng đạt tốc độ in 22 trang/phút đối với tài liệu đen trắng và màu ở chế độ Draft, trong khi tốc độ sao chụp đạt 21 bản đen trắng/phút và 21 bản màu/phút ở chế độ Draft.

Hình ảnh chi tiết máy in HP Deskjet Ink Advantage 6525 e-All-in-One:

Máy in HP 6525 có tông màu đen nhám viền vàng đồng.

Máy có khay giấy thiết kế tiện lợi cho người sử dụng.

Khay kính phẳng phía trên phục vụ cho chức năng quét, sao chụp tài liệu hay ảnh màu.

Nút nguồn được bố trí phía trước giúp người dùng dễ dàng bật, tắt máy.

Khe đọc thẻ hỗ trợ các loại thẻ MS, MMC và SD.

Màn hình cảm ứng màu kích thước 3,45 inch và có khả năng thay đổi độ nghiêng.

Hai khe nắm bên hông máy tiện lợi khi di chuyển.

HP 6525 sử dụng hệ thống 4 hộp mực riêng biệt. Phía trong là cụm bộ phận có thể tháo rời để xử lý trong tình huống kẹt giấy.

Mặt sau máy là cổng nguồn và cổng USB.

Bài và ảnh: Huy Thắng