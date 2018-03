Một loạt kết quả so sánh điểm hiệu năng giữa chip Tegra 4 với một số đối thủ khác của Qualcomm như Snapdragon S4 Pro, 600 và 800 vừa được Nvidia giới thiệu tại sự kiện MWC 2013 ở Barcelona (Tây Ban Nha).

Kết quả Tegra 4 đạt được cao hơn Snapdragon 800 khoảng 30%.

Khi so sánh hiệu năng với mẫu chip Snapdragon 600 dùng trên HTC One và Asus Padfone Infinity mới trong bài kiểm tra Specint2000 và SunSpider JavaScript, Tegra 4 cho tốc độ xử lý nhanh gấp hai lần. Đối với bài kiểm tra về tốc độ tải trang web, sản phẩm của Nvidia cũng tỏ ra vượt trội hơn nhiều so với Snapdragon 600.

Trong khi đó, mẫu chip cao cấp nhất của Qualcomm là Snapdragon 800 cũng tỏ ra thua kém Tegra 4 trong các bài kiểm tra Specint2000, Sunspider JavaScript và tốc độ tải trang web. Nhìn chung, kết quả mà Snapdrago 800 đạt được chỉ nhỉnh hơn một chút so với "đàn em".

Kết quả benchmark về khả năng xử lý đồ hoạ của Tegra 4.

Về khả năng xử lý đồ hoạ, sản phẩm của Nvidia đạt kết quả tới 57 khung hình/giây trong bài kiểm tra GLBenchmark Egypt 2.5 (1080p offscreen), cao hơn 20% so với kết quả mà Snapdragon 800 ghi được. Nếu so sánh với chip Snapdragon S4, Tegra 4 còn tạo ra được sự chênh lệch lớn hơn nhiều.

Theo Notebookcheck, các bài test benchmark của Nvidia đưa ra các điều kiện thuận lợi hơn chip Tegra 4 nên sản phẩm mới đạt được kết quả vượt trội hơn so với đối thủ. Nguồn tin cho biết có một thông số mà Nvidia không đưa ra là khả năng tiêu thụ điện. Theo dự đoán, có thể do chip Tegra 4 "ngồn" pin nhiều hơn bộ xử lý Qualcomm nên hãng sản xuất mới không công bố.

Các kết quả benchmark của Tegra 4 vừa được công bố:

So sánh bechmark giữa Tegra 4, Qualcomm Snapdragon S4 Pro và Snapdragon 800.

So ánh Tegra 4 và Tegra 3.