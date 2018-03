Thiết bị đọc vân tay mini cho điện thoại di động / Fujitsu ra điện thoại Android siêu bền với bảo mật vân tay

Sản phẩm là thành quả của sự hợp tác giữa Fujitsu Ltd, Fujitsu Frontech Ltd và Fujitsu Laboratories Ltd. Bộ cảm biến nhận dạng vân tay mới này có kích thước 25 x 25 x 6 mm, trọng lượng chỉ khoảng 4 gram. Với ngoại hình siêu nhỏ và nhẹ này, sản phẩm mới của hãng được cho là nhẹ hơn gần một nửa so với những bộ cảm biến nhận dạng vân tay từng sản xuất trước đây; và có thể dễ dàng tích hợp vào những laptop siêu mỏng, máy tính bảng hay những thiết bị điện tử cầm tay khác.

Cảm biến nhận dạng vân tay mới của Fujitsu có kích thước chỉ 25 x 25 x 6mm. Ảnh: Fujitsu.

Cảm biến nhận dạng vân tay mới này cũng hoạt động trên cơ chế chụp một loạt các hình ảnh bàn tay người dùng; sau đó chọn lựa nhanh hình ảnh xác minh tối ưu nhất và tự động xác nhận hình ảnh này. Với cơ chế xác minh này, người dùng chỉ cần đưa bàn tay của mình cách thiết bị một khoảng thay vì phải chạm trực tiếp các đầu ngón tay của mình lên bề mặt cảm biến.

Bộ cảm biến mới (bên trái) mỏng hơn gần một nửa so với một bộ cảm biến thông thường trên thị trường. Ảnh: Fujitsu.

Theo Fujitsu, bộ cảm biến mới này cũng sử dụng các định dạng dữ liệu đăng ký và xác thực đang sử dụng trên thị trường (tiếp xúc trực tiếp với bề mặt cảm biến để xác minh người dùng). Cũng theo hãng, độ chính xác của bộ cảm biến nhận dạng mới này cũng được xếp ngang hàng với những bộ cảm biến đang sử dụng hiện nay.

Hiện tại, Fujitsu chỉ mới dự tính trang bị những bộ cảm biến mới này cho các máy tính sử dụng nội bộ. Chưa có thông tin cụ thể thời điểm chính xác hãng sẽ thương mại hóa các sản phẩm mới này.

Quỳnh Lâm