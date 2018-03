FPT Smartcom All In One F658 (máy tính tất cả trong một) tích hợp bộ vi xử lý Intel Core i3-2120 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) thế hệ Ivy Bridge mới nhất của Intel cùng ổ cứng 500GB 3,5 inch 7200 vòng trên phút, RAM 4GB. Sản phẩm trang bị màn hình 21,5 inch 1080p Full HD, màn hình hỗ trợ tính năng cảm ứng nếu khách hàng có nhu cầu gắn thêm card đồ hoạ Intel HD 2000 hỗ trợ xuất tín hiệu qua cổng HDMI tích hợp sẵn.

Một vài hình ảnh của sản phẩm:

Màn hình 21,5 inch Full HD, phía trước máy tích hợp sẵn camera và microphone tiện lợi cho việc chat.

Cạnh bên phải của máy gắn đầu đọc đĩa quang, giắc cắm tai nghe và microphone cùng đầu đọc thẻ nhớ 4 trong 1. Chân đế của máy có thể điều chỉnh độ nghiêng từ 10 đến 30 độ.

Cạnh bên trái của máy là các cổng kết nối HDMI, cổng quang học âm thanh, hỗ trợ 2 cổng USB 3.0.

Nút nguồn của máy được đặt trên đỉnh máy cùng các nút điều chỉnh độ sáng của màn hình.

Các phụ kiện đi kèm theo máy gồm nguồn, dây nguồn, sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, đĩa driver, phiếu bảo hành.

Ngọc Điệp