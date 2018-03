Sự kiện Android của Facebook khiến tin đồn smartphone trở lại

Theo Slashgear, tên gọi "Facebook Home" được đưa ra dựa trên chính lời mời tham dự sự kiện của Facebook là "Come See Our New Home On Android".

Facebook có thể ra phiên bản Android tự tuỳ biến thay vì phụ thuộc vào các phần mềm có sẵn trên hệ điều hành của Google như trước đây. Ảnh: Slashgear.

Nguồn tin cho biết Facebook Home sẽ tích hợp sâu dịch vụ mạng xã hội vào hệ điều hành Android. Các ứng dụng như Facebook Messenger, Photos hay Contacts của hãng sẽ đều trở thành phần mềm mặc định. Trong đó, Facebook Messenger có thể được sử dụng để gửi tin nhắn thường lẫn trên Facebook, giống như ứng dụng Messages trên iOS có thể gửi cả SMS thường và iMessage.

Trong khi đó, mẫu smartphone của HTC chạy Facebook Home được đồn là sở hữu thiết kế giống iPhone 5. Mặt trước của máy gồm màn hình 4,3 inch với có một phím Home cùng hai phím cảm ứng.

Facebook không xác nhận bất kỳ thông tin nào về về việc này. Theo dự kiến, sự kiện của mạng xã hội lớn nhất sẽ được tổ chức tại Mỹ vào 10 giờ sáng (theo giờ địa phương) vào ngày 4/4.

Thanh Tùng