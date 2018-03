Mark Zuckerberg giới thiệu công cụ tìm kiếm Graph Search tại trụ sở của Facebook. Ảnh: Cnet.

Buổi ra mắt vừa diễn ra tại trụ sở Facebook đã khiến cho nhiều "fan" hẫng hụt vì không thấy được mẫu smartphone mới của mạng xã hội lớn nhất thế giới. Thay vào đó, CEO của Facebook đã giới thiệu công cụ tìm kiếm Graph Search mới. Mark Zuckerberg cho biết công cụ này vừa được đưa tới một số thành viên trên mạng xã hội này để dùng thử. Hiện tại, Graph Search cũng mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh.

Thay vì gõ tên của bạn bè như trước kia, các "cư dân" của Facebook có thể tìm kiếm các thông tin khác như các nơi mà bạn bè mình từng đến hay những người có cùng sở thích. Thậm chí, thành viên trên Facebook còn có thể tìm kiếm các thông tin kiểu như "Những người bạn của bạn mình, là nam giới và sống ở San Francisco". Thêm vào đó, mạng xã hội lớn nhất còn cho phép tìm kiếm cả hình ảnh lẫn video của bạn bè với các cú pháp tương tự. Nếu như gõ "photo of my frends before 2000" (hình ảnh của bạn tôi trước năm 2000) trên thanh tìm kiếm này, bạn sẽ nhìn thấy hàng loạt ảnh của bạn bè mình như mong muốn.

Trang dùng thử công cụ tìm kiếm của Facebook.

Graph Search sẽ tự động quyết định xem nên hiển thị những kết quả tìm kiếm nào và đặt tiêu đề cho trang tìm kiếm ra sao. Tuy nhiên, các "cư dân" của mạng xã hội lớn nhất vẫn có thể thay đổi phần tiêu đề sao cho phù hợp với ý mình.

Mark Zuckerberg cho biết hai công cụ tìm kiếm Graph Search và Web Search hoàn toàn khác nhau. Trong khi Web Search "lục" mọi kết quả có thể với một số từ khoá nào đó thì Graph Search kết nối ngữ nghĩa của các từ đó lại với nhau để tìm kiếm. Hơn nữa, điểm khác biệt lớn nhất là hầu hết các thông tin tìm kiếm trên Facebook từ Graph Search không công khai.

Mặc dù khác biệt như vậy nhưng trong giai đoạn đầu, Graph Search vẫn phải kết hợp với một công cụ tìm kiếm Web Search là Bing của Microsoft. Tuy nhiên, Facebook chỉ nhờ tới Bing khi công cụ tìm kiếm của mạng xã hội lớn nhất không thể tìm ra được đáp án theo lệnh của người dùng.

Video giới thiệu tính năng Graph Search của Facebook:

Thanh Tùng

Video: Facebook