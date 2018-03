Tác giả nghiên cứu này, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của Foresee Results, ông Larry Freed viết Facebook đang hưởng lợi từ một dạng “gần như độc quyền” trong thị trường mạng xã hội và dùng từ “kém” để mô tả trải nghiệm người dùng mà Facebook mang lại. Ông cũng cảnh báo Facebook không nên ngủ quên trên chiến thắng mà mọi thứ sẽ thay đổi rất nhanh nếu hãng không cải thiện được mức độ hài lòng của người dùng, và hệ lụy là sẽ mất vị trí độc tôn trên thị trường.

Trong một báo cáo thô gửi cho IDG News Service, ông nói: ”Nếu Google có thể mang đặc tính coi khách hàng là trung tâm áp dụng cho mạng xã hội của nó, Facebook sẽ có một đối thủ vô cùng nguy hiểm và từng bước mất dần thị phần”. Freed cho biết năm nay điểm số của Facebook còn khá hơn năm ngoái, tăng 2 điểm từ 64 (2010) lên 66 (2011) theo thang điểm 100, phần nào cho thấy công ty có vẻ đã đi đúng hướng nhưng rất chậm. “Hiện giờ không ai có thể phủ nhận vị thế bá chủ của Facebook, nhưng Google+ có thể có khả năng lật đổ và chiếm lấy vị trí này” - ông nói.

Nhận định về kết quả nghiên cứu, Facebook cho biết hãng vô cùng coi trọng các thông tin giá trị này và đang nỗ lực tạo ra một dịch vụ “đơn giản, nhanh chóng và sáng tạo” hơn nữa, giúp thành viên kết nối với nhau một cách an toàn. Hãng thông báo: ”Quá nửa số thành viên của chúng tôi dùng Facebook ít nhất 1 ngày 1 lần, và chúng tôi đang nỗ lực hết sức cải tiến sản phẩm để mang tới cho họ những trải nghiệm tốt nhất có thể”.

Mạng xã hội Google+ đã có khoảng 10 triệu thành viên dù mới mới công bố, đang ở giai đoạn thử nghiệm và hạn chế số lượng người dùng. Còn Facebook đã có hơn 700 triệu thành viên.

Trong hạng mục Truyền thông xã hội trong bản báo cáo của ForeSee E-Business, Wikipedia đứng thứ nhất với 78 điểm, tăng 1 điểm so với năm ngoái. YouTube đứng ở vị trí thứ 2 với 74 điểm (cũng tăng 1 so với năm trước), Facebook tăng 2, đạt 66 điểm, trong khi MySpace thì không có điểm do ForeSee không thu thập đủ thông tin từ phía người dùng của mạng này. Bản báo cáo này được tiến hành trước khi Google+ đi vào thủ nghiệm nên không có số liệu liên quan về mạng xã hội này trong báo cáo.

Trong hạng mục Công cụ tìm kiếm và Cổng thông tin (Search Engines & Portals), Google vẫn chiếm vị trí dẫn đầu, song bắt đầu cảm thấy hơi nóng của các đối thủ phía sau như Bing của Microsoft. Điểm số của Google tăng từ 80 lên 83, nhưng Bing có tiến bộ vượt bậc khi tăng từ 77 lên 82. Đây là bước phát triển mà Freed đánh giá là rất quan trọng của Bing và cảnh báo Google phải rất thận trọng nếu không muốn mất tiếp thị phần. Một số trang có mức tăng khả quan khác là Ask.com (tăng từ 73 lên 80), Yahoo (từ 76 lên 79) và cổng MSN thuộc Microsoft (75 lên 78).

Hạng mục thứ 3 nghiên cứu về các trang tin tức, trong đó FoxNews.com dẫn đầu với 82 điểm, kế tiếp là ACBNews.com, USAToday.com, MSNBC.com, CNN.com, NYTimes.com, và ở vị trí cuối cùng là HuffingtonPost.com với 69 điểm.