Các máy in L-series mới có các tính năng mới được cải tiến như hoạt động liên tục nhờ loại bỏ yêu cầu thay thế hộp mực thường xuyên, đạt được số lượng trang in lớn, theo nhà sản xuất là 4.000 trang (đen - trắng) và 6.500 trang (in màu). Cũng vẫn theo Epson, hệ thống hộp mực chính hãng L110 và L210 giúp chi phí in ấn thấp hơn 30% so với các sản phẩm thế hệ trước được công bố vào năm ngoái, trong khi các hộp mực của máy L300 và L350 có thể in ấn số lượng lớn với tốc độ nhanh hơn tới 3 lần.

4 sản phẩm mới này cũng có thiết kế nhỏ gọn hơn khoảng 10% so với các máy trước đây, nhờ đó chiếm ít diện tích hơn cũng như dễ di chuyển hơn bởi chúng đước lắp các ống và van mực giúp tránh được hiện tượng chảy mực và tạo bong bóng khí trong ống mực trong quá trình vận chuyển.

Các máy in Epson L110, L210, L300, và L350 có giá lần lượt là 2,695, 3,856, 3,655, và 4,495 triệu đồng.

Linh Chi