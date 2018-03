Hoàng Giang (Đống Đa, Hà Nội) là một fan trung thành của các game như Left 4 Dead, Call of Duty hay Need For Speed… muốn đầu tư cho mình một case máy tính có khả năng hỗ trợ và xử lý đồ hoạ tốt để chơi game cho “sướng mắt”. Yếu tố quan trọng nhất trong cấu hình ban đầu anh đưa ra là case phải được tích hợp vi xử lý Intel Core i5. Tuy nhiên, do bị giới hạn về chi phí (chỉ có khoảng 9 triệu đồng) cộng với thị trường linh kiện khá đa dạng, lại không phải “dân trong nghề” khiến Giang không tránh khỏi những băn khoăn khi chọn ra những linh kiện phù hợp và tốt nhất để xây dựng nên case mà mình mong muốn.

Một bộ case dành cho chơi game không nhất thiết phải yêu cầu vi xử lý thật mạnh.

Chơi game không nhất thiết cần vi xử lý tốc độ quá cao.

Đức Anh, kỹ thuật viên tại một cửa hàng cung ứng linh kiện tại ngõ Xã Đàn 2 (Hà Nội) cho biết, vi xử lý là một yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của một chiếc máy tính. Tuy nhiên, theo anh, những người yêu game mà không được thoải mái về kinh phí thì nên tập trung vào hai yếu tố: tốc độ RAM và card đồ hoạ.

Anh cho biết, tốc độ truy xuất của bộ nhớ đệm càng tốt, trò chơi sẽ càng trở nên mượt mà. Điều này đồng nghĩa với việc dung lượng RAM càng lớn, hiệu suất xử lý của máy khi chơi game càng cao. Thêm vào đó, nhờ vào sự trợ giúp của card đồ hoạ gắn ngoài, việc hiển thị nội dung và các thao tác game sẽ trơn tru mà không cần đòi hỏi tới một vi xử lý cỡ Core i5.

Anh Nam, chủ cửa hàng chia sẻ, các cửa hàng chơi game hầu hết cấu hình đều không được tích hợp chip Core i5 nhưng vẫn có thể hoạt động tốt sở dĩ họ biết tận dụng cấu hình phần cứng. Thông thường, chỉ với một case máy tính với vi xử lý Intel Dual Core, bộ nhớ RAM 2GB và card đồ hoạ 256MB là có thể đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người chơi. Trong khi đó, giá cả của thiết bị có lẽ cũng chỉ lên tới khoảng 6 triệu đồng (chưa bao gồm màn hình).

“Ngoài các yếu tố trên, người dùng nên quan tâm tới xây dựng bộ nguồn, bởi điều làm nên thành công của một bộ case máy tính trước hết chính là phải có nguồn cung cấp năng lượng ổn định”, anh Nam chia sẻ. "Các bộ nguồn chính hãng cho phép ổn định dòng điện đi vào máy tính. Nếu sử dụng nguồn không chất lượng sẽ gây ra hiện tượng tăng hoặc giảm hiệu điện thế đột ngột khiến cho mainboard nhanh hỏng và khiến các linh kiện gắn kèm cũng hỏng hóc theo".

Việc xây dựng case máy tính sao cho có thể tận dụng hết được sức mạnh phần cứng không đơn giản. Nhiều người bỏ ra đến hàng chục triệu đồng để sắm cho mình một cấu hình phần cứng “khủng” nhưng hiệu suất xử lý chung đạt được lại không bằng một case máy tính thông thường.

