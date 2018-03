Phil Schiller giới thiệu Siri trên iPhone 4S.

Blogger Josh Topolsky của This is My Next bắt đầu với người trợ lý trong chiếc iPhone 4S mới của mình bằng cách chơi chữ khi hỏi nơi nào là nơi tốt nhất để giấu xác chết (cũng có thể hiểu là cơ thể, hoặc giấu mình, lẩn trốn). Siri đưa ra các đáp án: khu mỏ, bãi rác, đầm lầy, bồn chứa và lò đúc kim loại. Việc cố tình “chơi khó” Siri đang là cơn sốt mới với những người sùng bái iPhone. Nhưng chắc chắn Apple đã lường trước được kha khá tình huống mà Siri sẽ phải đối mặt từ khi thai nghén tính năng này. Các kỹ sư của hãng đã dự tính người dùng iPhone 4S đều có những sự ám ảnh về cái chết, hay các thông tin liên quan tới Monty Python, Stanley Kubrick và Douglas Adams. Siri thậm chí còn có một tài khoản trên trang mạng xã hội Tumblr thuộc dạng “nhạy cảm dành cho người lớn” có tên là S**tThatSiriSays. Địa chỉ này dành cho các thần dân vương quốc Táo đưa các câu hỏi của mình lên và nhận lại phản hồi của Siri. Hãy xem những trường hợp thú vị về sự “thông thái” của Siri khi xử lý tình huống.

Hỏi: Ý nghĩa của cuộc sống là gì?

Đáp: "Cố gắng thân thiện với mọi người, tránh ăn đồ béo, lúc nào cũng có một cuốn sách hay để đọc, thư giãn bằng cách đi dạo, hãy cố gắng sống hòa bình và thiện chí với mọi người thuộc về các tôn giáo và quốc gia khác nhau”.

Đây quả là một câu trả lời cô đọng với các ý thường được đề cập tới trong các cuốn sách dạng “Hạt giống tâm hồn”, rất ngắn gọn và giúp bạn không cần thiết phải xem hết cả 300 trang sách để rút ra kết luận như vậy. Tuy nhiên, cùng câu hỏi như trên, có lúc câu trả lời của Siri lại mang hơi hướng pháp luật khi nói rằng: “Các bằng chứng cho đến lúc này gợi ý rằng đó là sô-cô-la”. Vẫn hỏi lại câu này vào một lúc khác, Siri trả lời là "42" (có lẽ là chơi chữ four - two, ám chỉ dành riêng cho 2 người).

Hỏi: Tôi có béo không?

Siri lảng tránh một cách khôn khéo bằng câu trả lời "Tôi không muốn nói".

Ai là bố của anh? (chơi chữ "bố", ở đây thường mang hàm ý ông chủ).

"Chính là ông. Chúng ta có thể quay trở lại làm việc được chưa?"

Và đây là một trả lời có thông tin liên quan tới bộ phim rất nổi tiếng "2001: A Space Odyssey":

Siri, mở cửa tàu vũ trụ ra!.

"Xin lỗi, ______, Tôi e rằng tôi không thể làm được việc đó. Ông đã vui chưa?”

(Bất ngờ ở chỗ phần in đậm chính là nguyên văn câu trả lời trong phim, và càng bất ngờ hơn với câu hỏi thêm của Siri).

Siri cũng giải đáp về những thắc mắc “cắc cớ” như chúng ta phải liếm bao nhiêu lần để xài hết một chiếc kẹo mút (câu trả lời của Siri là 3481 lần, theo nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Cambridge), hay tốc độ bay bình thường của một con chim nhạn là bao nhiêu (trả lời là 25 dặm/h).

Nguồn: http://shitthatsirisays.tumblr.com

Trước đây đã có một vài chương trình phần mềm cho phép máy có thể tự trả lời các câu hỏi của con người, nhưng Siri là một cái gì đó khác hẳn nhờ vào sức mạnh của điện toán đám mây. Blogger Jon Stokes của Wired Cloudline nêu quan điểm như vậy và tin tưởng rằng công nghệ này mới chỉ là sự khởi đầu cho những thay đổi lớn lao sắp được hiện thực hóa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ông nói: “Siri là một ứng dụng điện toán đám mây và các kỹ sư của Apple có thể liên tục cập nhật và chỉnh sửa nó để đưa ra được các câu trả lời sát với ý người hỏi hơn nhằm thỏa mãn hàng triệu người dùng ưa thích tính năng này… Chúng ta thậm chí có thể thấy được Siri sẽ thông minh lên theo khoảng thời gian thực, cho tới khi những người dùng trưởng thành cũng không thể phân biệt được là người thật hay là máy trả lời các thắc mắc của họ. Các cuộc đối thoại sẽ ngày càng thông minh hơn và đúng chủ đích hơn”.

Chúng ta hãy chờ xem Siri sẽ tiến bộ như thế nào và các đối thủ cạnh tranh phản ứng ra sao. Liệu Android có đưa vào tính năng tương tự vào các sản phẩm của mình? Hay Microsoft sẽ đưa chú trợ lý kẹp giấy từng bị thất sủng rất lâu trở lại trong các ứng dụng Windows Phone? Câu trả lời còn nằm ở phía trước.