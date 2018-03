Các chuyên viên kỹ thuật nhận xét dù máy in rẻ có thể người dùng tiết kiệm một khoản tiền nhỏ đầu tư ban đầu, nhưng về lâu dài đó chưa chắc đã là sự lựa chọn mang tính kinh tế và tối ưu hóa chi phí bỏ ra.

Máy in cũng như mực in là những sản phẩm mang tính "đường trường" mà người dùng phải sử dụng thường xuyên, lâu dài, tần suất cao. Do đó theo các chuyên gia tư vấn bài toán về hiệu suất và giá trị nên được đặt lên cao hơn.

HP LaserJet Pro M1132. Chẳng hạn như dòng máy in HP LaserJet Pro M1132 nhờ được tích hợp các công nghệ tiên tiến nên có khả năng tiết kiệm chi phí, điện năng tiêu thụ nhưng vẫn đảm bảo tốc độ và chất lượng cho người dùng. Các bản in vẫn sắc nét hơn so với máy in thông thường, hình ảnh rõ nét hơn và mật độ màu ghi mịn hơn.

Năng lượng tiêu tốn khi sử dụng máy này thấp hơn một nửa so với các máy in laser khác nhờ công nghệ độc quyền HP Auto-On/Auto-Off (Bật/Tắt tự động), hay chế độ economode cho phép tiết kiệm tới 31% chi phí in ấn khi sử dụng mực chính hãng.

Các doanh nghiệp có nhiều phòng ban, bộ phận khác nhau thường chọn máy in có khả năng in ấn qua mạng để nhiều người có thể cùng thực hiện lệnh in ấn. Các dòng máy in đa chức năng HP M1212nf và máy in đơn sắc LaserJet Pro 401n/d/dn đáp ứng tốt các tính năng kể trên.

HP M212nf. Ngoài ra, HP M212nf còn có thể dùng để copy và fax riêng biệt do được trang bị riêng một máy scan hình phẳng. Đa chức năng nhưng giá bán của HP M1212nf trên thị trường chỉ khoảng 5,7 triệu đồng, nhỉnh hơn một chút so với các dòng máy in laser đơn năng.

Còn sản phẩm HP LaserJet Pro 401 cũng được trang bị tính năng Auto Off giúp doanh nghiệp tiết kiệm tiền điện, cộng thêm khả năng tiết kiệm tới 50% số lượng giấy in nhờ chế độ in hai mặt tự động.

Máy có tốc độ in nhanh, khay giấy lớn (300 tờ) và cho phép người dùng in từ mọi nơi nhờ công nghệ HP ePrint 8.9. Chính vì những ưu điểm kể trên mà máy in laser HP đã giành được giải Sản phẩm CNTT-TT được ưa chuộng do độc giả của PCWorld bình chọn.

Mặt khác, không chỉ máy in mà việc lựa chọn đúng mực in cũng giúp người dùng và doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều chi phí về lâu dài. Mực in chính hãng không chỉ mang đến những bản in sắc nét, sáng bóng và đồng nhất về chất lượng từ bản in đầu tiên đến bản in cuối cùng, mà còn duy trì độ chống phai mờ tốt nhất qua năm tháng.

Với công nghệ chế tạo tiên tiến, hạt mực in của HP sẽ đảm bảo máy in luôn vận hành ổn định nhờ khả năng tương thích tuyệt đối, giảm thiểu những hư hỏng cho máy in cũng như các linh kiện khác trong quá trình sử dụng. Nhờ đó, người dùng sẽ không phải tiêu tốn nhiều chi phí cho việc sửa chữa, bảo trì.



HP Việt Nam vừa khởi động chương trình khuyến mại đặc biệt với nhiều quà tặng hấp dẫn, áp dụng từ ngày 1/9 đến hết ngày 31/10. Trong thời gian khuyến mại, các khách hàng mua sản phẩm máy in và mực in chính hãng của HP tại các đại lý chính thức của HP trên toàn quốc sẽ được tặng các quà tặng hấp dẫn như: - Mua mực in laser của HP, khách hàng sẽ được tặng ngay phiếu mua hàng trị giá từ 100.000 đồng đến 250.000 đồng (tùy theo mã của hộp mực). Còn đối với mực in phun, quà tặng sẽ là phiếu mua hàng trị giá từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng (tùy theo mã của hộp mực). - Mua các dòng máy in HP LaserJet Pro P1102/P1102w, M1212nf, M1132 & CP1025, LaserJet P2035/P2035N, LaserJet Pro M401N/D/DN, LaserJet P2055D/DN, khách hàng sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá từ 250.000 đồng đến 1 triệu đồng (tùy theo model sản phẩm).

(Nguồn: HP)