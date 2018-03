Lựa chọn màu sắc vật dụng phù hợp với sở thích, tính cách của bản thân đang trở thành xu hướng được ưa chuộng của nhiều người. Ngoài công năng mà vật dụng đó đảm nhiệm, cái "tôi" của người sử dụng được thể hiện qua chúng. Với không ít người, việc lựa chọn những món đồ dùng hàng ngày phải phù hợp với nguyên lý Ngũ Hành tương sinh, tương khắc, quan điểm vốn đã có từ rất lâu đời của người phương Đông.

Máy in Canon Pixma MG3170 với nhiều màu sắc nổi bật. Các sản phẩm công nghệ hiện nay cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Nhiều nhà sản xuất đang hướng vào việc cho ra đời nhiều sản phẩm có thiết kế ngày càng tinh tế, thanh lịch và nhiều màu sắc hơn để người sử dụng có thể lựa chọn theo đúng phong cách và bản mệnh của chính mình.

Theo các chuyên gia tâm lý, màu sắc và tâm lý có mối quan hệ mật thiết. Muốn tạo ra môi trường làm việc hiệu quả thì phải biết cách thiết kế, trang trí và chọn màu sắc vật dụng ở nơi làm việc thật phù hợp. Điều đó không chỉ giúp cho người dùng có tâm lý sảng khoái, thoải mái khi làm việc mà còn giúp hiệu quả công việc tốt hơn rất nhiều.

Canon Pixma MG3170 với sắc đỏ quyến rũ phù hợp với những người mệnh Hỏa. Anh Trần Hồng Phúc, trưởng phòng Marketing một công ty ở TP HCM, cho biết đặc điểm phòng làm việc của anh cần sự năng động, sáng tạo, làm việc không biết mệt mỏi. Vì vậy anh bố trí văn phòng theo tông màu nóng, các vật dụng làm việc cũng thế. "Một chiếc máy in màu đỏ sẽ đem đến cho mọi người cảm giác hưng phấn, đầy sức sống. Hơn nữa, màu đỏ là màu hợp với mạng Hỏa của mình. Hy vọng nó có thể đem đến may mắn và thành công cho tôi cũng như cả văn phòng", anh Phúc chia sẻ.

Chiếc máy in mà anh Phúc nhắc đến chính là một sản phẩm thuộc dòng máy in phun đa năng Pixma MG3170 của Canon. Đây là máy in phun đầu tiên trên thị trường được thiết kế tinh tế, thanh lịch, tiện dụng với nhiều màu sắc đỏ, trắng, đen. Sản phẩm thích hợp cho cả không gian ở nhà hay văn phòng làm việc, đem đến lựa chọn phù hợp với phong cách, cá tính và bản mệnh của người dùng.

Màu trắng dịu mát của Canon Pixma MG3170 cũng sẽ làm hài lòng khách hàng mệnh Kim. Chị Nguyễn Thu Thủy, nhân viên kế toán ở Hà Nội nhận xét sắc trắng dịu mát của chiếc máy in làm cả văn phòng có cảm giác mát mẻ, tươi mát, làm giảm đi sự mệt mỏi vì công việc tính toán tỉ mỉ với các con số. Ngoài sự tiện ích, màu trắng của chiếc máy còn gửi gắm thông điệp không ngừng vươn đến sự sáng tạo và những điều mới mẻ cho các nhân viên trong văn phòng của chị Thủy.

Còn anh Phạm Minh Trí, kiến trúc sư ở TP HCM, thì lại chọn chiếc máy in MG3170 màu đen để phục vụ cho công việc của mình. "Tôi mạng Thủy, thích sự thanh thản, yên tĩnh và kín đáo. Chiếc máy in màu đen sẽ khơi gợi sự tìm tòi, khám phá và tạo cảm giác thân thiện, gần gũi, ấm cúng trong văn phòng làm việc của tôi", anh Trí vui vẻ nói.

Máy in Canon Pixma MG3170 với mẫu mã tinh tế đa dạng màu sắc đã làm thay đổi quan niệm các thiết bị công nghệ văn phòng thường "khô khan", đơn điệu. Dòng máy này đã mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người dùng khi khám phá ra mối tương quan giữa màu sắc và bản mệnh của mỗi người.

