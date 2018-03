Brimstone dành cho Danger Den có hình dáng và màu sắc ấn tượng. Ảnh: Outoftheboxmods.

Richard Surroz, hay DarthBeavis, là một chuyên gia "độ" case sống tại bang Oregon (Mỹ) với hơn 14 năm kinh nghiệm trong nghề. Anh đã từng thực hiện các dự án làm thùng máy tính cho các hãng như Danger Den với Brimstone hay CherryX cho ATI/AMD. Trang web do DarthBeavis quản lý mang tên Out of the box mods chuyên cung cấp các thông tin về dự án "độ" case do anh thực hiện.

CherryX là một trong số những dự án do DarthBeavis thực hiện do ATI/AMD tài trợ.

Ảnh: Outoftheboxmods.

Surroz nổi tiếng với những thùng máy (case) tự chế cho PC. Khác với cách “độ” case truyền thống bằng cách thay thế bộ khung hoặc các linh kiện, Richard tự tay làm nên tác phẩm của mình đến từng chi tiết, từ việc thiết kế dây nguồn cho đến đảm bảo các yếu tố bên ngoài. Dự án của anh mang tên Hail To The King.

Dưới đây là ảnh quá trình tạo nên Hail To The King.

Tác phẩm của Richard được lấy cảm hứng từ trò chơi Duke Nukem Forever, bao gồm ba hình khối trụ nằm ngay dưới màn hình ASUS 3D. Thêm vào đó, sản phẩm còn có một khẩu súng sáu nòng mô phỏng, 2 card đồ họa khủng NVIDIA GTX 580, 2 mainboard EVGA, và những linh kiện hàng đầu: RAM Crucial, bộ nguồn Silverstone, Frozen CPU, bộ tản nhiệt của Danger Den...

Những bản concept ban đầu của sản phẩm bị đánh giá hoặc là quá "dữ dằn" hoặc quá "dịu dàng". Thiết kế đầu tiên của Duke Nukem bao gồm một khối trụ duy nhất cùng các linh kiện năm ở phía sau.

Bản concept cuối cùng được thiết kế bởi một người bạn của Richard và một cộng sự trong dự án đến từ trang Boxgods. Sau khi thống nhất về thiết kế, DarthBeavis cùng một người tên Kris liên lạc mời các nhà cung cấp tham gia vào dự án. Những hãng tham gia vào dự án Hail To The King có thể kể đến như: Danger Den, EVGA, Crucial, Silverstone, Frozen CPU và Asus.

Điểm đặc biệt của case Hail To The King là hệ thống tản nhiệt. Đường ống này cho phép ba bộ phận tản nhiệt hoạt động như một bằng cách vận chuyển dòng nước từ phần này sang phần khác.

Khung máy được làm từ nhựa acrylic. Để tạo nên chiếc khung này, Richard phải sử dụng khuôn bằng gỗ để uốn nhựa và một lò nướng bánh mỳ có kích cỡ của một chiếc xe tải để nung.

Sau khi đã hoàn tất, các bộ phận được ráp nối với nhau. Vỏ ngoài của case được sơn bởi màu cam-vàng cùng rất nhiều mảnh kim loại nhỏ để phù hợp với chủ đề trò chơi Duke Nukem Forever.

>> Phần II: Lắp ráp các linh kiện vào case

Thanh Tùng