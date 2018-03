MF4720w có kích thước nhỏ gọn so với một chiếc máy in laser đa chức năng.

Ra mắt thị trường vào tháng trước, MF4720w thể hiện nỗ lực của Canon trong việc đưa máy in laser tiếp cận được nhiều người dùng hơn với mức giá hấp dẫn. Máy hướng đến đối tượng sử dụng trong gia đình hoặc các văn phòng nhỏ có nhu cầu in ấn ở mức vừa phải. Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn 390 x 439 x 301mm, cân nặng 10 kg dễ dàng đặt trên bàn làm việc.

MF4720w có thể thực hiện in, sao chép văn bản đen trắng khổ A4 cũng như scan văn bản và kết nối với máy tính thông qua Wi-Fi. Sản phẩm sử dụng duy nhất hộp mực Cartridge 328 có giá khoảng gần 400.000 đồng cho mỗi lần thay.

Mẫu máy in laser mới của sử dụng công nghệ sấy độc quyền của Canon cho phép truyền nhiệt trực tiếp tới các bộ phận tỏa nhiệt bằng sứ. Công đoạn này giúp giảm thời gian làm nóng máy xuống mức gần bằng không và nhanh chóng thực hiện bản in đầu tiên. MF4720w cũng có riêng chế độ Quite Mode cho phép in ấn không gây tiếng ồn nhưng có thể làm chậm tốc độ in của máy.

Bảng điều khiển có thể thay đổi góc nhìn.

Theo công bố của nhà sản xuất, máy có thể in và sao chép tốc độ 23 trang/phút với độ phân giải 600 x 600 dpi. Thời gian khởi động máy tối đa 13,5 giây và để in trang đầu tiên thì mất 6 giây. Ở chế độ máy quét, MF4720w có độ phân giải quang học là 600 x 600 dpi và độ phân giải tăng cường là 9.600 x 9.600 dpi.

Phía trước của MF4720w là hệ thống bảng điều khiển có thể thay đổi góc nhìn khá thuận tiện. Màn hình đen trắng hiển thị 5 dòng có menu đơn giản nhưng khá trực quan và dễ sử dụng. Với những thao tác đơn giản như in hoặc sao chép, người dùng chỉ cần ấn duy nhất một nút. Đáng tiếc là máy chưa có ngôn ngữ tiếng Việt cũng như nhiều máy tính (chạy Windows 8 hoặc Mac OS X 10.8.3) đều không thể tự nhận phần mềm điều khiển mà phải tải và cài thêm.

Ảnh thực tế Canon MF4720w

Bài và ảnh: Tuấn Hưng