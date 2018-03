Canon Legria HF M56 là một đại diện thuộc dòng sản phẩm máy quay số dùng cho cá nhân Legria HF-Series. Máy có thiết kế gọn nhẹ (kích thước 121 x 68 x 64 mm, trọng lượng khoảng 360g) với bộ cánh màu đen tuyền bóng bẩy trông khá chuyên nghiệp.

Canon Legria HF M56.

Nếu so sánh với model HF M52 cùng dòng, Canon Legria HF M56 cũng không mấy khác biệt cả về ngoại hình lẫn tính năng. Cụ thể, Legria HF M56 cũng được trang bị ống kính Canon HD Video Lens zoom quang đến 10x (tiêu cự 6,1 - 61mm), trị số khẩu độ f/1.8 - 3.0 hỗ trợ tính năng chống rung quang học Intelligent IS. Ống kính này cũng tương thích tốt với các bộ lọc (filter) có đường kính 43mm. Ngay bên dưới cụm ống kính là hệ thống 2 micro âm thanh stereo tích hợp, cảm biến Instant AF nhằm tăng tốc độ lấy nét cho máy và chân đế mini Advanced Shoe. Người dùng cũng cần lưu ý rằng chân đế này chỉ tương thích với các phụ kiện do Canon sản xuất.

Canon Legria HF M56 chỉ hỗ trợ sạc pin bằng cách kết nối trực tiếp adaptor đi kèm vào ngõ sạc trên thân máy.

Canon Legria HF M56 cũng được trang bị màn hình LCD 3” có thể lật xoay đa hướng, hỗ trợ giao diện điều khiển cảm ứng như những mẫu máy quay hiện đại khác trên thị trường. Điểm đặc biệt của mẫu máy quay phim cầm tay mới này chính là khả năng quay phim Full HD (định dạng AVCHD và MP4) nhờ cảm biến HD CMOS PRO độ phân giải tối đa 2,37 megapixel; khả năng ghi hình trực tiếp lên đĩa cứng gắn ngoài, tốc độ lấy nét nhanh ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Và tương tự như người anh em HF M52, Canon Legria HF M56 cũng được trang bị kết nối không dây Wi-Fi (b/g/n) cho phép người dùng chia sẻ video trực tiếp lên Facebook, YouTube; hay truy xuất nội dung video được ghi lại trên máy quay từ máy tính hay các thiết bị hỗ trợ chuẩn kết nối DLNA khác.

Điểm khác biệt duy nhất giữa 2 phiên bản Legria HF M56 và HF M52 là dung lượng bộ nhớ tích hợp trên mỗi sản phẩm. Theo Canon, Legria HF M56 chỉ được trang bị 8GB dung lượng bộ nhớ trong – cho thời lượng ghi hình khoảng 45 phút với thiết lập chất lượng cao nhất. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thêm tùy chọn mở rộng dung lượng lưu trữ bằng cách sử dụng thẻ nhớ rời (định dạng SD/SDHC/SDXC) hoặc kết nối trực tiếp ổ cứng di động với cổng mini USB tích hợp. Cũng theo thông tin từ hãng pin sạc Lithium Ion BP-718 dung lượng chuẩn 1.790 mAh đi kèm máy có thời lượng ghi hình khoảng 2 giờ 10 phút. Người dùng có thể sạc pin cho máy bằng cách kết nối adaptor đi kèm với cổng nguồn vào DC 5,3V được thiết kế ngay bên cạnh khoang chứa pin ở mặt sau máy.

Ảnh chi tiết Canon Legria HF M56

Qua những trải nghiệm thực tế, Số Hóa cảm thấy khá thoải mái khi sử dụng mẫu máy quay này. Các nút nhấn vật lý được bố trí hợp lý và vừa tầm tay. Màn hình cảm ứng tuy nhạy, góc quan sát rộng, màu sắc khá trung thực, nhưng vẫn còn khá “gò bó” với một số kiểu menu cấu hình máy. Trong hầu hết các bối cảnh thử nghiệm, tốc độ lấy nét tự động của máy nhìn chung khá nhanh – nhưng đôi khi lại có phần chậm hơn mỗi khi zoom đến hết chiều dài tiêu cự của ống kính.

Video quay thử từ Canon Legria HF M56 sử dụng chế độ tự động, định dạng gốc AVCHD:

Các cảnh quay sử dụng chế độ Auto trong điều kiện ánh sáng mạnh nhìn chung đẹp, chất lượng màu sắc trông rất tự nhiên. Độ chi tiết hình ảnh nhìn chung ở mức khá khi xem lại trên máy tính. Tuy nhiên, một số cảnh quay bằng Legria HF M56 vẫn bị hiện tượng viền tím nhẹ ở những vùng có độ tương phản cao tựa như model HF M52. Chất lượng âm thanh của máy ở mức khá, giọng nói rất tự nhiên. Hệ thống micro tích hợp có khoảng cách thu âm rộng, với nhiễu âm nền nhỏ.

Ngoài chế độ tự động, người dùng vẫn có tùy chọn thay đổi các thiết lập như khẩu/tốc độ, cân bằng trắng, bù/trừ sáng với 3 chế độ P, Av hay Tv sẵn có trên máy một cách dễ dàng. Tuy nhiên, việc thay đổi các giá trị này chỉ có thể thực hiện trực tiếp trên màn hình cảm ứng vì máy không trang bị các “nút cứng”.

Canon Legria HF M56 có giá bán tham khảo khoảng 22 triệu đồng.

Bài, ảnh, video: Quỳnh Lâm