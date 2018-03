Pin iPhone 4S tốt hơn các thế hệ trước

Vài tuần qua, một số khách hàng dùng iPhone 4S đã than phiền về hiện tượng pin sụt nhanh, dù trước đó Apple đã khẳng định thời lượng pin của smartphone mới này cao hơn một chút so với bản iPhone 4 ra mắt năm ngoái. Trang iDownload cho rằng hiện tượng này do chế độ chỉnh múi giờ để "ON".

Tại mục System Services trong Settings của iPhone 4S, phía cuối danh sách có lựa chọn Setteing Time Zone. Tất cả những gì phải làm là chuyển chế độ này từ ON sang OFF. Quá trình thử nghiệm đặt máy ở chế độ chờ cho thấy pin chỉ mất khoảng 5% sau 3 giờ, tương đương 60 giờ liên tục cho đến khi hết pin.

Chức năng Setting Time Zone và thời lượng pin sau khi tắt chức năng này. Ảnh: Slashgear.

Người phát hiện ra lỗi này, Oliver Haslam, cho biết lỗi xảy ra trên iOS 5 chứ không phải do phần cứng của iPhone 4S. Khi đặt ON, quá trình điều chỉnh múi giờ của thiết bị diễn ra liên tục chứ không phải theo chu kỳ đặt sẵn, vì vậy thời lượng pin của máy bị kéo xuống nhanh chóng.

Thời gian chờ hơn 5 tiếng 30 phút chỉ mất 20% pin. Ảnh: Slashgear.

Haslam nói, "chúng tôi đã dùng phương pháp này để kiểm tra 4 máy iPhone 4S, một máy iPhone 4 và một chiếc iPhone 3GS. Tất cả đều cho thấy thời lượng pin được cải thiện đáng kể sau khi tắt chức năng chỉnh múi giờ".

Vấn đề duy nhất gặp phải khi tắt Setting Time Zone là máy không thể tự động cập nhật múi giờ nếu người dùng di chuyển sang khu vực khác không cùng múi giờ.

Anh Quân