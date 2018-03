Google Glass chưa ra đã bị cấm sử dụng / Google Glass nhận diện người quen qua quần áo

Trong sự kiện The South by Southwest (hay còn gọi tắt là SXSW, nội dung về các dự án nhạc nguyên bản, phim độc lập và công nghệ mới nổi) đang diễn ra tại Mỹ, Google đã trình diễn một loạt ứng dụng dành cho kính thông minh Google Glass. Bên cạnh các app quen thuộc của hãng như Search, Weather, Translation hay Google Now, "gã khổng lồ tìm kiếm" còn giới thiệu một loạt phần mềm khác như New York Times, Evernote, Path.

Ý tưởng Google Glass đang được hiện thực hoá. Ảnh: Cnet.

Với bốn tiêu chí là "thiết kế dành cho Google Glass", "luôn cập nhật", "tránh mọi rủi ro" và "không gây cản trở", kính thông minh của Google buộc các ứng dụng phải lọc, quản lý thông tin trước khi hiển thị cho người dùng. Ví dụ, New York Times chỉ được phép đưa ra các tin mới hay Gmail chỉ được hiện các email có gắn mác là "quan trọng". Khi có thông báo trên Google Glass, người dùng chỉ cần chọn vào đó và nội dung sẽ được đọc lên. Thậm chí, đối với một số ứng dụng như Gmail hay Path, ngưới sử dụng còn có thể trả lời các tin nhắn hay comment của bạn bè ngay từ Google Glass.

Về việc điều khiển các tính năng trên ứng dụng, Google cho biết người dùng chỉ cần các thao tác liên quan tới đầu, giọng nói và cảm ứng bằng tay. Ví dụ, khi đang chạy ứng dụng New York Times, chỉ cần ngước mắt lên, phần mềm sẽ hiển thị các tít bài, hình ảnh và thông tin mới. Trong khi đó, nếu chạm tay vào phần chữ, Google Glass sẽ đọc tin cho người dùng nghe. Nếu dùng tay để lướt sang các bên đồng nghĩa với việc người sử dụng truy cập vào các tính năng khác trong app như Share.

Theo Phone Arena, việc "tránh mọi rủi ro" và "không gây cản trở" đồng nghĩa với việc Google Glass chỉ đưa ra các thông tin cần thiết và đúng lúc. Đồng thời, giao diện người dùng cũng bắt buộc phải đơn giản để không làm người sử dụng bối rối, gây ra sai sót.

Giao diện lập trình ứng dụng (hay API) cho Google Glass có tên là Mirror API vẫn đang trong quá trình phát triển. Vì vậy, các nhà phát triển vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa để "gã khổng lồ tìm kiếm" hoàn thiện bộ API này.

Thanh Tùng