Đặc biệt trong lĩnh vực máy tính bảng (tablet), nền tảng Android đã không gây ấn tượng nào với nhà phát triển. Các nhà phát triển cho rằng nhược điểm của Android xuất phát từ sự phân mảnh của hệ điều hành này và do sự nở rộ quá nhiều kho ứng dụng.

Vào năm ngoái, Mobile Developer Report đã theo dõi mức độ quan tâm của nhà phát triển đối với Android, xem nền tảng này có còn tiếp tục được “ưu ái” hay không, kết quả khả quan vì Android đã dần thu hẹp khoảng cách đáng kể với hệ điều hành iOS của Apple.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát tiến hành với 2.700 nhà phát triển vào tháng 4 năm nay cho thấy, lần đầu tiên mức độ quan tâm Android đã giảm từ 87% xuống 85%, đứng sau iPhone với 91% và iPad 86%. Trong lúc đó, sự quan tâm đến tablet Android cũng giảm xuống 3 điểm, còn 71%.

Khoảng 2/3 số người trả lời là sự phân mảnh của thiết bị Android là nguyên nhân chính khiến họ không hài lòng và hơn 30% số người đã chỉ ra điểm yếu của hệ điều hành này trên tablet Android, trong lúc ở thị trường tablet thì Apple vẫn đang chiếm phần lớn ưu thế. Và khoảng 28% số người tham gia trả lời đã chỉ trích rằng mô hình mở của Android đang tồn tại quá nhiều kho dữ liệu ứng dụng.

Nếu không đề cập đến Apple thì vẫn có tin tốt lành dành cho Google, đó là việc các nhà phát triển hiện cũng không hứng thú lắm với hệ điều hành BlackBerry và Windows Phone 7, vì chỉ dưới 30% người được khảo sát là quan tâm đến 2 hệ điều hành này.

Kết quả cuộc khảo sát có lẽ không làm ngạc nhiên với nhiều người do gần đây nền tảng Android cũng bị mối đe đọa về bảo mật và bản thân Google cũng thừa nhận họ đang “đau đầu” với vấn đề phân mảnh, là hệ quả của việc cập nhật quá thường xuyên đối với nền tảng và do sự khác biệt của quá nhiều nhà sản xuất. Thậm chí vào đầu tháng này, Google cũng đã gây xáo động các nhà phát triển bằng việc tạm thời chưa mở mã nguồn Android 3.0 (Honeycomb) cho tất cả, mà mới tập trung cho một nhóm các đối tác lớn, với lý do là e ngại sự phân mảnh. Google vẫn chưa xác định ngày sẽ mở nền tảng này cho các nhà phát triển nhỏ.

Một nguyên nhân sâu xa là các nhà cung cấp các nền tảng Android đang phải ra sức bắt kịp với các phiên bản mới từ Google và điều này khiến họ cảm thấy quá tải và đuối sức. Trong khi đó, vấn đề lớn nhất của Microsoft với các nhà phát triển có thể đơn giản chỉ là thời gian, vì có khoảng 46% số nhà phát triển được khảo sát nói rằng họ tập trung hết cho iOS hay Android.

Trong hoàn cảnh này, vấn đề phân mảnh của Android có khi còn khiến các nhà phát triển lo lắng hơn là sự phân rẽ của các kỹ năng lập trình cần thiết để tạo ra các phần mềm dành cho các nền tảng khác nhau, bởi các biến thể trong thiết kế khiến họ tốn rất nhiều công sức.