Need For Speed: Most Wanted là game đua xe đã quá quen thuộc với nhiều người dùng máy tính, smartphone hay máy tính bảng. Trò chơi này được đánh giá cao bởi các hiệu ứng đồ hoạ đẹp mắt. Để tải ứng dụng, bấm vào đây.